Der französische Politiker François Fillon gibt am Sonntag seine Stimme ab.

Stichwahl in Frankreich

Fillon wird Präsidentschaftskandidat

François Fillon zieht als Präsidentschaftskandidat der Konservativen in den Wahlkampf. Konkurrent Juppé räumte seine Niederlage ein. Am Sonntag stimmten die Franzosen in einer Stichwahl zwischen ihm und Alain Juppé ab.