Polizisten im Wien im Einsatz

© dpa/Symbolfoto

Nach vereiteltem Anschlag

Festnahmen bei Anti-Terror-Einsätzen in Österreich

Eine Woche nach der Festnahme eines 18-Jährigen wegen eines geplanten Anschlags auf die U-Bahn in Wien bleiben die Behörden in Österreich in Alarmbereitschaft: In mehreren Bundesländern wurden Anti-Terror-Einsätze durchgeführt. Es gab offenbar mehrere Festnahmen.