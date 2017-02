US-Präsident Donald Trump hält an seinem Einreiseverbot fest.

Vor dem Berufungsgericht

Fesselnde Anhörung zu Trumps Einreiseverbot

30 Minuten hatten die US-Regierung und die klagenden US-Bundesstaaten Washington und Minnesota Zeit, um ihre Argumente für und wider das von Trump erlassene Einreiseverbot darzulegen. Eine Entscheidung fällte das Gericht in San Francisco in der Nacht zu Mittwoch noch nicht. Sie wird später in dieser Woche erwartet.