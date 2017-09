© dpa

Familienreport der Bundesregierung

Fast drei Millionen Kinder sind armutsgefährdet

Während der Regierungszeit der großen Koalition ist das Armutsrisiko von Kindern in Deutschland weiter gestiegen. Das geht aus dem neuen Familienreport der Bundesregierung hervor, den das Familienministerium am Freitag in Berlin veröffentlichte.