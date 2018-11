Los Angeles

Im Namen der gemeinnützigen Organisation „Pen America“, die sich für freie Meinungsäußerung und Menschenrechte einsetzt, haben mehr als 100 bekannte Personen einen offenen Brief an UN-Generalsekretär António Guterres unterzeichnet. Darin forderten sie eine unabhängige, internationale Untersuchung zum Tod des Journalisten Jamal Khashoggi.

Mit dem Schreiben, das am 2. November veröffentlicht wurde, wollen die Unterzeichner „ihre Sorgen über den schrecklichen Mord an Jamal Khashoggi“ ausdrücken. Sollten sich die Aussagen der türkischen Justiz als wahr herausstellen, sei der Vorfall „nicht weniger als ein Akt des Staatsterrors“, der Journalisten, Dissidenten und im Exil lebende Kritiker einschüchtern solle, heißt es in dem Schreiben.

Zu den Unterzeichnern zählen Hollywood-Schauspieler wie Meryl Streep und Alec Baldwin, der berühmte Journalist Bob Woodward und Schriftsteller wie J.K. Rowling und Chimamanda Ngozi Adichie.

Die türkische Staatsanwaltschaft wirft den Hauptverdächtigen in dem Fall vor, den saudischen Journalisten nach dem Betreten der Botschaft in Istanbul erwürgt zu haben. Danach sei seine Leiche zerteilt und in Säure aufgelöst worden. Der Tod des Journalisten sei von langer Hand geplant gewesen. Khashoggi hatte die US-amerikanische Staatsbürgerschaft inne und schrieb unter anderem Beiträge für die „Washington Post“.

Von RND/mkr