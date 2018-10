Berlin/München

Als würde die bayerische Landtagswahl ohnehin nicht schon genug Aufregung erzeugen. Just an diesem Wahlsonntag also, an dem die CSU einen historischen Tiefschlag, die Grünen einen nie dagewesenen Höhenflug im Freistaat erleben könnten, sorgt ein Beitrag von Boris Palmer, Grünen-Politiker und Oberbürgermeister von Tübingen, in den sozialen Netzwerken für Wirbel. Unter der Überschrift „Merkel und Seehofer stellen Ämter zur Verfügung“ ist dort von einem Rücktritt der Bundeskanzlerin und des Bundesinnenministers von ihren Ämtern als CDU- bzw. CSU-Parteivorsitzende zu lesen.

Der Beitrag tauchte am Vormittag des Wahlsonntags auf Boris Palmers Facebook-Seite auf. Zu lesen ist dort: „Die jeweiligen Nachfolger im Amt des Vorsitzenden sollen demnach auch die Ämter des Kanzlers und Innenministers übernehmen. Für einen stabilen Übergang wollen beide ihre Regierungsämter bis zur Entscheidung über die jeweilige Nachfolge weiter ausüben.“ Als Quelle der aufsehenerregenden Nachricht ist am Ende des Textes „dpa/BP“ angegeben – mit der Deutschen Presseagentur also eine seröse, ernst zunehmende Quelle.

- - - Eilmeldung - - - Merkel und Seehofer stellen Ämter zur Verfügung. Angela Merkel und Horst Seehofer wollen mit... Gepostet von Boris Palmer am Sonntag, 14. Oktober 2018

Doch mit der Seriosität des Facebook-Posts ist es nicht weit her: Es ist ein Fake. Die Vermutung liegt nahe, dass Palmers Profil gehackt wurde – sich Störenfriede also in dessen Account eingeschaltet und den Beitrag unter seinem Namen veröffentlicht haben. Die dpa reagierte umgehend auf Twitter und stellte klar: „Wichtiger Hinweis: Dabei handelt es sich selbstverständlich um keine dpa-Meldung!“ Wer tatsächlich hinter der Nachricht steckt und warum diese über mehrere Stunden auf Palmers Profil stehen blieb, ist derzeit noch unklar.

Hier sehen Sie den Tweet der dpa:

Kaum in der Welt, sorgte die Falschmeldung im Netz für Trubel. Insbesondere auf Twitter verbreiteten Nutzer Spott, Häme und Spekulationen um Palmers Post.

Von Jana Wolf/RND