Bundesumweltministerin Barbara Hendricks (SPD)

Medien-Bericht

Fahrverbote für Dieselautos in Großstädten

Umweltministerin Barbara Hendricks (SPD) will den Großstädten Möglichkeiten eröffnen, Dieselautos aus ihren Zentren fernzuhalten. Ziel ist es, die deutlich zu hohen Stickoxid-Werte an vielen Messstellen an deutschen Hauptverkehrsstraßen einzudämmen. Damit soll die Gesundheit der Bürger nachhaltig geschützt werden.