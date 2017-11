Facebook, Twitter und Google ganz kleinlaut

Dass diese Botschaft aus Washington ankommt, ist fast zeitgleich auf der anderen Seite des Landes zu beobachten: Facebook-Chef Zuckerberg stellt dort seine neuesten Rekordgewinne vor – und versichert seinem Publikum, dass die Kontrolle der politischen Inhalte verstärkt wird. „Der Schutz unserer Community ist wichtiger als die Maximierung unseres Gewinns“, betont Zuckerberg und kündigt eine Verdopplung seines Personals an. Künftig sollen sich 20 000 Facebook-Angestellte auf die Verbesserung der Sicherheit konzentrieren.

Wie glaubhaft diese Zusage ist, muss sich erst noch erweisen: Die Vertreter von Facebook, Twitter und Google räumten vor dem Geheimdienstausschuss des Senats ein, bereits vor der Wahl von den Manipulationsversuchen gewusst zu haben – sahen jedoch keine Veranlassung, dagegen vorzugehen.

Auch über „Russia Today“ sollte Einfluss auf die US-Wähler genommen werden. Quelle: AP

Wie sich die Propaganda auf das Verhalten der Leser auswirkte, lässt sich nur schwer abschätzen. Nach Erkenntnissen der Geheimdienste war es nicht das erste Ziel, gezielt einen Politiker zu unterstützen, sondern die gesellschaftlichen Debatten zu verschärfen. Wie sehr sich einige US-Bürger davon angesprochen fühlten, zeigte sich im Mai 2016: In texanischen Austin hatte die Gruppe „Heart of Texas“ zu einer Demonstration gegen die Islamisierung des Landes aufgerufen. Zeitgleich protestierte die Gruppe „Muslims of America“. Beide Gruppen wurden nach Erkenntnissen der Geheimdienste von russischen Internettrollen ins Leben gerufen.

Für Senatorin Feinstein, die sich in der Befragung der Firmenvertreter besonders hartnäckig zeigte, ergibt sich mittlerweile ein eindeutiges Bild: Indem die unterschiedlichsten Gruppen aufgepeitscht wurden, sollte möglichst viel Chaos und Zweifel gesät werden. Feinstein verkniff sich zwar die Schlussfolgerung, dass von dieser verunsicherten Stimmung der damalige Kandidat Donald Trump profitierte, aber auch in republikanischen Kreisen findet diese These im Kongress Zustimmung.

Von Stefan Koch / RND