Zweckoptimismus? Donald Trump während einer Snack-Pause am 1. November in Pennsylvania. © Getty

Kontakte nach Moskau

Gerade noch triumphierte Donald Trump angesichts der neuen FBI-Ermittlungen in Sachen Clinton und ihre Emails. Doch jetzt sind die Bundesermittler auch dem Trump-Lager auf den Fersen. Grund: Millionengeschäfte mit russischen Oligarchen.

Washington. Donald Trump bezeichnet die FBI-Vorermittlungen gegen Hillary Clintons E-Mail-Gebaren als größten Polit-Skandal seit Watergate. Timing und Verve seiner Vorwürfe haben manche zweifeln lassen, ob nicht vielleicht die Trump-Kampagne mit den Anwürfen gegen Clinton zu tun haben könnte.

Diese These bekommt jetzt auf dramatische Weise neue Nahrung: Denn der US-Fernsehsender NBC berichtet, dass das FBI nun auch gegen Trumps ehemaligen Wahlkampfmanager Paul Manafort ermittelt. Im Fokus stehen Manaforts Geschäftsverbindungen nach Russland und die Ukraine – und zu dortigen Oligarchen. Teil von Manaforts „Multi-Millionen-Deals“ soll, so NBC, ein enger Putinvertrauter sein, dem Verbindungen zum organisierten Verbrechen nachgesagt werden. All dies warf Fragen zur Putin-Nähe Trumps auf und führte im August zur Entlassung Manaforts. Laut „New York Times“ erhielt Manafort 12,7 Millionen Dollar durch seine Ost-Geschäfte.

Zwar bestreitet Manafort die Vorwürfe und tut sie als politische Propaganda ab. Doch dass das FBI nun ermittelt, könnte sich für Trump noch als fatal erweisen. Denn FBI-Chef und Republikaner James B. Comey Junior, dem die Demokraten eine Parteinahme zugunsten Trumps vorwerfen, wird alles daran setzen, diesen Eindruck so kurz vor der Wahl zu widerlegen – gegebenenfalls auch mit knallharten Ermittlungen gegen die Trump-Kampagne ...

Von RND/Daniel Killy

Washington