Ex-Vizepräsident zu sechs Jahre Haft verurteilt

Ecuador

Zwölf Millionen Euro soll Ecuadors ehemaliger Vizepräsident Glas vom Baukonzern Odebrecht angenommen haben. Ein Gericht verurteilte ihn deswegen zu sechs Jahre Haft. Der Schuldspruch ist der vorläufige Höhepunkt eines Korruptionsskandals, der fast ganz Lateinamerika erfasst hat.

Quito. Der ecuadorianische Vizepräsident Jorge Glas ist in einem Korruptionsfall rund um den Baukonzern Odebrecht zu sechs Jahren Haft verurteilt worden. Das Nationalgericht entschied am Mittwoch, der Politiker sei schuldig, Schmiergeld in Höhe von umgerechnet zwölf Millionen Euro angenommen und im Gegenzug öffentliche Aufträge zum Bau von Erdöl-Infrastrukturprojekten an den brasilianischen Konzern Odebrecht vergeben zu haben. Vier weitere Personen, darunter Glas’ Onkel, wurden zur gleichen Haftstrafe verurteilt.

Vor dem Gericht versammelten sich Dutzende Unterstützer des Vizepräsidenten. Er hatte mehrfach abgestritten, Geld von Odebrecht empfangen zu haben. Der Korruptionsskandal rund um die Baufirma hat Politiker in ganz Lateinamerika erfasst, Dutzende sind bereits verurteilt worden, gegen andere laufen Ermittlungen. Es geht dabei meistens um Schmiergeld oder die Annahme illegaler Wahlkampfspenden. Der Baukonzern hat bereits zugegeben, in der Region und anderswo Bestechungsmittel eingesetzt zu haben, um öffentliche Aufträge zu gewinnen.

Glas war zur Zeit der Ausschreibungen Strategie-Minister in der ersten Amtszeit des Präsidenten Rafael Correa (2007-2017). In der zweiten Amtszeit Correas übernahm Glas die Vizepräsidentschaft.

Staatschef Lenin Moreno hatte sich nach Bekanntwerden der Ermittlungen gegen Glas von seinem Vizepräsidenten distanziert und ihn Anfang August von allen Regierungsaufgaben entbunden. Correa unterstützte dagegen seinen ehemaligen Minister und Vize und bezichtigte Moreno der politischen Verfolgung und des Verrats.

Von AP/dpa/RND