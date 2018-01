Ex-Präsident Lula erhält Ausreiseverbot

Brasilien

Brasiliens ehemaliger Staatschef Lula da Silva bekam am Donnerstag ein Ausreiseverbot angeordnet. Ein Bundesrichter ordnete den Entzug des Reisepasses im Rahmen eines Prozesses gegen Lula an, in dem wegen mutmaßlicher Korruption ermittelt wird. Der 72-Jährige musste seine Afrika-Reise absagen.

Brasilia. Brasiliens Ex-Präsident Luiz Inácio Lula da Silva darf das Land nicht verlassen. Ein Richter in Brasília ordnete am Donnerstag ein Ausreiseverbot gegen den 72-Jährigen an, wie das Nachrichtenportal G1 berichtete. Bundesrichter Ricardo Leite ordnete den Entzug des Reisepasses im Rahmen eines Prozesses gegen Lula an, in dem wegen mutmaßlicher Korruption beim Kauf von schwedischen Jagdbombern für die brasilianische Luftwaffe ermittelt wird.

Erst am Mittwoch hatte ein Berufungsgericht in einem anderen Korruptionsprozess die Verurteilung des langjährigen Staatschefs bestätigt. Das Tribunal erhöhte die Strafe der ersten Instanz von neuneinhalb Jahren auf zwölf Jahre und einen Monat. Lula muss vorerst nicht ins Gefängnis, bis zur Ausschöpfung aller Rechtsmittel bleibt er auf freiem Fuß.

Lula wollte am Freitag zu einem Treffen der UN-Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation (FAO) in Äthiopien fliegen, bei dem über den Kampf gegen den Hunger in Afrika debattiert werden soll. Der Gründer der Arbeiterpartei (PT) will im Oktober für das Präsidentenamt kandidieren und gilt als Favorit. Die Bestätigung des Urteils könnte jedoch seine Bewerbung verhindern. Das letzte Wort in Sachen Kandidatur wird der Oberste Wahlgerichtshof in Brasilia haben.

Von RND/dpa/AP