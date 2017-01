Der frühere US-Präsident George H.W. Bush und seine Frau Barbara müssen derzeit wegen massiver gesundheitlicher Probleme im Krankenhaus behandelt werden.

© imago

Nach Lungenentzündung

Ex-Präsident Bush: Zustand verbessert sich

Dem an einer Lungenentzündung erkrankten früheren US-Präsidenten George H.W. Bush geht es besser. Seine Ärzte prüften gegenwärtig, ob die Intubation, die seine Atemwege freigehalten hatte, entfernt werden könne, so ein Sprecher am Donnerstag.