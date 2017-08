Ex-Generalinspekteur kritisiert US-Versäumnisse in Afghanistan

Lösung nur mit dem Iran

Der ehemalige Bundeswehr-Generalinspekteur Harald Kujat hat die USA für deren Afghanistan-Strategie angegriffen. „Eine reine Verstärkung der Truppen bringt gar nichts“, sagte Kujat dem RedaktionsNetzwerks Deutschland (RND), „nur in Verbindung mit einer politischen Strategie ist eine Aufstockung sinnvoll. Diese sehe ich bisher nicht.“

Berlin. Kujat rechnete zugleich mit der bisherigen Afghanistan-Politik der USA ab. „Es war falsch, 2014 die Truppen abrupt aus Afghanistan abzuziehen“, so der Bundeswehr-General. „Die Sicherheitslage hat sich nach dem übereilten Abzug weiter verschlechtert.“ Gemeinsam mit den Nachbarstaaten solle nun nach Lösungen für den Konflikt gesucht werden. „Die US-Regierung müsste eine regionale Lösung anstreben und dabei auch Staaten wie den Iran und Pakistan einbeziehen“, so Kujat, „das wurde seit Jahren versäumt“. Der Afghanistan-Konflikt könne „nicht in Afghanistan allein“ gelöst werden.

Von RND