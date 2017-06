So verträumt wie in der kleinen Kreisstadt Haapsalu im Nordwesten Estlands geht es nicht überall zu. Die Esten sind Vorreiter in Sachen Digitalisierung.

© Visit Estonia

Nach Brexit

Estland übernimmt EU-Ratsvorsitz

Ab Juli hat Estland ein halbes Jahr den EU-Ratsvorsitz inne. Eigentlich wäre Großbritannien dran gewesen – nach dem Brexit musste der kleine baltische Staat kurzfristig einspringen. Estland will vor allem die Digitalisierung in der EU vorantreiben. Denn in Sachen Internet kann Europa noch viel von den Esten lernen.