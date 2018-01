Es steht Spitz auf Knopf

Groko-Endspurt in Berlin

Die Groko-Verhandler richten sich auf eine lange Nacht ein. Bei vielen Themen hakt es. Gelingt Angela Merkel und Martin Schulz den Durchbruch?

Berlin. Um kurz nach zehn wird es vor der SPD-Zentrale hektisch. Ein Mercedes fährt vor, die Türen springen auf, aus dem Fond steigt ein Mann, der dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron wie aus dem Gesicht geschnitten ist. Gibt Frankreichs Staatschef etwa Nachhilfe bei der Regierungsbildung in Deutschland? Will er die potenziellen Koalitionäre daran erinnern, dass Europa auf eine handlungsfähige Bundesregierung wartet?

Die Vorstellung hätte was – in der Realität aber ist es nur ein junger Mann mit Maske, der für mehr Europa demonstriert. Noch bevor die Kameraleute ihre Objektive scharf gestellt haben, greifen Ordnungshüter ein. Mit sanftem Druck bugsieren sie den Möchtegern-Präsidenten zurück ins Auto. Und Abfahrt.

Die Chefs dürfen etwas länger schlafen

Tag fünf der GroKo-Sondierungen. Endspurt. Schon vor 8 Uhr erreichen die ersten Fachpolitiker den Tagungsort. Es sind Mitglieder jener Arbeitsgruppen, die sich noch nicht geeinigt haben. Finanzen, Bildung, Gesundheit, Arbeitsmarkt und Rente. Sie müssen bereits am frühen Morgen nachsitzen. Die Chefs dürfen etwas länger schlafen. Horst Seehofer kommt um viertel nach neun. Wortlos geht der CSU-Chef an den Mikrofonen vorbei. Die Stimmung ist angespannt, in den letzten Tagen gab es viel Ärger über Indiskretionen. Da hält selbst Seehofer jetzt lieber die Klappe. An ihm soll es nicht gelegen haben, wenn es am Ende nicht klappt.

Gastgeber Martin Schulz kommt um kurz vor halb zehn. Er stelle sich auf eine lange Nacht ein, sagt der SPD-Chef, es gebe noch „dicke Brocken“, die aus dem Weg geräumt werden müssten. Um Europa werde es gehen, sagt Schulz, und stellt eine Bedingung auf. „Wenn wir Sozialdemokraten in eine Bundesregierung eintreten, dann in eine, die Europa stark macht.“

Die Kanzlerin kommt zuletzt. Fast aufs Wort gleicht ihr Statement den Sätzen von Schulz. Mit dem Unterschied, dass Angela Merkel von „großen“ und nicht von „dicken“ Brocken spricht. Die CDU werde alle Konstruktivität für nötige Kompromisse einbringen, sagt sie. „Aber natürlich haben wir auch im Auge, dass wir eine richtige Politik für unser Land machen müssen.“ Es ist eine Warnung an die SPD. Womöglich hat die Kanzlerin dabei die Finanzen im Sinn. 45 Milliarden Euro sollen für neue Ausgaben bereitstehen. Die Wünsche der Koalitionäre summierten sich zeitweilig auf über 100 Milliarden.

Entscheiden werden die „Big Six“

Dann wird verhandelt. Zunächst in der Runde der Partei- und Fraktionschefs, intern nur noch„Big Six“ genannt. Später im Plenum mit allen 39 Sondierern.

Am Nachmittag machen Gerüchte die Runde. Verifizieren lassen sie sich nicht, da offiziell nichts bestätigt oder dementiert wird. Die SPD beharre auf einschneidenden Änderungen im Gesundheitssystem, heißt es. Ohne gleiche Beitragssätze für Arbeitgeber und Arbeitnehmer sowie einheitliche Gebührensätze für privat und gesetzlich Versicherte traue sich Martin Schulz nicht vor den Parteitag. Auch bei der Steuerpolitik oder der Rente ist der Weg zu einer Einigung weit.

Spitz auf Knopf stünden die Verhandlungen, heißt es abends. Die Chancen auf Einigung werden selbst von den Verhandlungsführern auf maximal 50 Prozent geschätzt. Die Delegationen richten sich auf eine lange Nacht ein.

Steinmeier mahnt zur Einigung

Der Bundespräsident hat das vielleicht geahnt. Schon morgens schickt er mahnende Worte aus Bellevue. Verantwortung gelte „nicht nur für die eigenen Parteien und die eigene politische Zukunft“, sagt Frank-Walter Steinmeier. „Sie gilt immer auch für Europa und die Verlässlichkeit in der internationalen Politik.“

Emmanuel Macron hätte das wohl kaum anders gesagt.

Von Andreas Niesmann/RND