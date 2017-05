Straßenschlachten

Schüsse auf Polizisten, Straßenschlachten, von Autos überrollte Demonstranten: Die Proteste in Venezuela bleiben blutig. Am Montag sind erneut zwei Menschen ums Leben gekommen.

Caracas. Bei gewaltsamen Protesten in Venezuela sind erneut zwei Menschen in den Tod gerissen worden. Berichten zufolge starben am Montag ein 18-Jähriger und ein 33-Jähriger bei zwei unterschiedlichen Demonstrationen in dem im Westen liegenden Bundesstaat Táchira.

Videos von Zeugen zeigten Einsatzkräfte, die Tränengas gegen Protestierende einsetzten. Diese wiederum warfen mit Steinen und setzten ein Auto der Sicherheitskräfte in Brand. Seit Beginn der Proteste vor fast sieben Wochen sind mehr als drei Dutzend Menschen ums Leben gekommen, Hunderte wurden verletzt.

Drei Polizisten angeschossen

Im zentralen Staat Carabobo wurden nach Behördenangaben zudem drei Polizisten angeschossen, einer von ihnen schwebe in Lebensgefahr. Im Bundesstaat Lara fuhr ein Auto über drei Demonstranten. In der Hauptstadt Caracas blieben die Demonstrationen gegen die sozialistische Regierung von Präsident Nicolás Maduro hingegen weitgehend friedlich.

Oppositionsparteien hatten landesweit zu Sitzblockaden auf wichtigen Verkehrsadern aufgerufen. Sie fordern den Rücktritt von Präsident Nicolás Maduro und die Freilassung inhaftierter Oppositionspolitiker.

Rund 2000 Menschen sind im Laufe der Proteste bereits festgenommen worden. Die Demonstranten fordern Neuwahlen, sie werfen Maduro vor, das Land in eine Diktatur umwandeln zu wollen. Außerdem machen sie ihn für die hohe Inflation und Lebensmittelknappheit verantwortlich.

