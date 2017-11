Der türkische Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan.

Made in Turkey

Erdogan will türkisches Auto produzieren lassen

2021 will die Türkei nach Aussage von Staatspräsident Erdogan ein in der Türkei gefertigtes Auto auf den Markt bringen. Er sei sich sicher, dass das türkische Auto von seinen Landsleuten den europäischen oder europäischen Fahrzeugen bevorzugt werden würde. In den 90er Jahren wurde das letzte türkische Auto produziert.