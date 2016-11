Der Einfluss der Türkei müsse weit über ihre geografischen Grenzen hinausreichen, meint Präsident Erdogan

Türkei

Erdogan träumt vom Osmanischen Reich

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan will an die Größe des Osmanischen Reiches anknüpfen. „Wir werden nicht Gefangene auf 780.000 Quadratkilometern sein“, sagte er am Donnerstag mit Blick auf die aktuelle Größe der Türkei.