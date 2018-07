Berlin

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan kommt voraussichtlich im Herbst zu einem Staatsbesuch nach Deutschland. Das berichtet die „Bild“-Zeitung unter Berufung auf Regierungskreise in Ankara und Berlin. Über das genaue Datum werde demnach noch verhandelt. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier soll die Einladung bereits im April telefonisch ausgesprochen haben.

Eine offizielle Bestätigung des geplanten Treffens gab es von der Bundesregierung zunächst nicht. Termine der Bundeskanzlerin würde grundsätzlich erst in der Vorwoche bekannt gegeben, zitiert die „tagesschau“ eine Sprecherin.

Bundesregierung verbietet Wahlkampf-Auftritt

Zuletzt war Erdogan 2014 zu offiziellen Terminen in Berlin. Damals wurde er noch als Ministerpräsident von Angela Merkel empfangen. Es wäre also sein erster Besuch als Präsident der Türkei. Erdogan wolle zu den in Deutschland lebenden Türken sprechen, heißt es unter Berufung auf einen türkischen Diplomaten weiter.

Die Bundesregierung hatte einen Auftritt vor Anhängern des türkischen Präsidenten am Rande des G-20-Gipfels im vergangenen Jahr verboten. Das Bundesverfassungsgericht hatte im März klargestellt, dass ausländische Regierungsmitglieder weder nach dem Grundgesetz noch nach dem Völkerrecht Anspruch auf einen Auftritt haben.

Für Schlagzeilen sorgte ein gemeinsames Foto mit dem inzwischen zurückgetreten Nationalspieler Mesut Özil.

Von RND