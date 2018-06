Ankara

Der deutsch-türkische Autor Dogan Akhanli hofft bei einer möglichen Wahlniederlage von Recep Tayyip Erdoğan bei den türkischen Parlamentswahlen am Sonnabend auf einen Demokratisierungsprozess. Dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) sagte er: „Wenn Erdogan diese Wahl gewinnt und die neue Verfassung in Kraft tritt, ist sein Plan nicht mehr aufzuhalten: Er will Diktator sein. Aber ich habe die Hoffnung, dass genau das Gegenteil eintritt: Erdogan könnte kolossal scheitern.“

Akhanli floh 1991 ins politische Asyl nach Deutschland. 2017 schrieb er Schlagzeilen, als er in Granada von Interpol verhaftet wurde. Akhanli durfte das Land zwei Monate nicht verlassen, weil eine Auslieferung an die Türkei geprüft wurde. Dem RND sagte der 61-Jährige jetzt, er fühle sich derzeit sicher in Europa, checke aber vor jeder Auslandsreise die Beziehungen des Landes zu der Türkei und Deutschland.

Er sei durch die Erfahrung nicht traumatisiert worden, anders als 2010, als er in der Türkei verhaftet und mehrere Monate eingesperrt wurde. „Mein Vater war während meiner Haftzeit gestorben. Ich kam als depressiver Mensch nach Hause. Das ist jetzt anders, es geht mir gut. Ich konnte sogar meine Blockade überwinden und wieder auf Türkisch schreiben.“ Über seine Erfahrung hat Akhanli das Buch „Verhaftung in Granada“ veröffentlicht.

Von RND