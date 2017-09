Die Türkei unter Präsident Erdogan entfremdet sich immer weiter von den USA.

Diplomatische Reise

Erdogan in schwieriger Mission bei Trump

Am Donnerstag will der türkische Staatschef Recep Tayyip Erdogan am Rande der Uno-Vollversammlung in New York mit US-Präsident Donald Trump zusammentreffen. Die Beziehungen sind, ähnlich wie das Verhältnis der Türkei zu Deutschland, auf einem Tiefpunkt.