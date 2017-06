„Ich finde, es braucht jetzt klare Kante“: SPD-Vorsitzender Martin Schulz spricht sich gegen einen Erdogan-Auftritt in Deutschland aus.

G20-Gipfel

Erdogan beantragt offiziell Auftritt in Deutschland

Der türkische Präsident Erdogan hat offiziell einen Auftritt am Rande des G20-Gipfels beantragt, um auf einer Groß-Kundgebung vor Anhängern zu sprechen. SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz will das verhindern. „Politiker, die unsere Werte zu Hause mit Füßen treten, dürfen in Deutschland keine Bühne für Hetz-Reden haben.“