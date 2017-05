Seit dem Anschlag in Manchester unterstützen auch bewaffnete Soldaten die Polizei. © PA WIRE

Armee im Einsatz

Nach dem Großeinsatz in Manchester hat die Polizei Entwarnung gegeben. Zuvor hatten Polizisten wegen eines verdächtigen Pakets die Gegend um ein College abgesperrt. Auch Soldaten waren zuvor zu dem Einsatzort beordert worden.

Manchester. Die britische Polizei hat nach einem neuen Großeinsatz in Manchester Entwarnung gegeben. Polizisten und Soldaten waren am Donnerstag in den Stadtteil Hulme gerufen worden, weil dort ein verdächtiges Paket gesichtet worden war.

Bombenentschärfungskommando war vor Ort

Auch ein Bombenentschärfungskommando war vor Ort. Nach gut einer Stunde hieß es aber, dass von dem Paket keine Gefahr ausgehe und dass die Sperrung der Gegend wieder aufgehoben werde.

Bei dem Attentat auf Besucher einen Popkonzerts am Montag hatte Salman Abedi 22 Menschen mit in den Tod gerissen. Dutzende wurden verletzt.

Unter den Opfern sind viele Kinder und Jugendliche. Auch die britischen Ermittler gehen inzwischen eindeutig von einer Gruppe rund um Abedi aus. Mittlerweile wurden zehn Menschen verhaftet.

Premierministerin Theresa May betonte am Donnerstag, die höchste Terror-Warnstufe bleibe bestehen. Die Bevölkerung solle wachsam sein.

Am Donnerstagmittag gab es eine Schweigeminute im ganzen Land für die Opfer der Attacke.

Von dpa/AP/RND/zys

