Kanadas Handelsministerin Chrystia Freeland (l.) und EU-Parlamentspräsident Martin Schulz versuchen Ceta zu retten.

Handelsabkommen

Entscheidung über Ceta fällt wohl am Montag

Die EU will an diesem Montag voraussichtlich über den geplanten Gipfel zur Unterzeichnung ihres Freihandelspakts Ceta mit Kanada entscheiden. Der EU-Handelspakt mit Kanada soll eigentlich am Donnerstag unterzeichnet werden. Doch der Termin könnte platzen.