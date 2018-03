Vertreter von elf Pazifikstaaten haben das Handelsabkommen CPTPP unterschrieben.

CPTPP

Elf Länder schließen Pazifik-Handelsabkommen

Auch nach der Absage der USA an das geplante Pazifik-Handelsabkommen TPP halten die verbliebenen Länder am Pakt fest. Kanada, Mexiko, Japan und acht weitere Staaten unterzeichneten am Donnerstag das Nachfolgeabkommen CPTPP.