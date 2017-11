Einigung über Brexit-Zahlung

Medienbericht

Nach Medienberichten haben sich die EU und Großbritannien über die Schlussrechnung für den Brexit geeinigt. Die Zahlung kann bis zu 55 Milliarden Euro betragen – damit liegt sie immer noch unter der Forderung der EU-Kommission.

Brüssel. Wie der „Daily Telegraph“ am Dienstagabend berichtet, wurde eine grundsätzliche Einigung erzielt. Die Brexit-Schlussrechnung soll zwischen 45 und 55 Milliarden Euro liegen. Die EU-Kommission hatte zuvor 60 Milliarden Euro gefordert.

Am 4. Dezember will EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker mit May Bilanz der bisherigen Verhandlungen ziehen. Juncker sagte am Freitag, es gebe Bewegung: „In welche Richtung weiß ich nicht, aber ich hoffe, in die gute Richtung.“ Am 4. Dezember „werden wir sehen, ob es ausreichenden Fortschritt gibt.“

„Es herrschte eine sehr positive Atmosphäre in den Gesprächen“

Großbritannien will die EU 2019 verlassen. Seit fünf Monaten wird über die Bedingungen verhandelt. Die EU hatte Großbritannien für neue Angebote ursprünglich eine zweiwöchige Frist gesetzt, die am Freitag ablief. Nun hat May bis übernächste Woche Zeit.

Stellt die EU bei ihrem Gipfel Mitte Dezember „ausreichenden Fortschritt“ bei allen drei zentralen Trennungsfragen fest, können die Verhandlungen über die künftigen Beziehungen beginnen. Es gebe noch offene Punkte bei allen Themen, sagte May nach ihrem Gespräch mit Tusk. „Aber es herrschte eine sehr positive Atmosphäre in den Gesprächen und ein echtes Gefühl, dass wir zusammen voranschreiten wollen.“

Von fw/RND