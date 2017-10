Meral Aksener bei einer Wahlkampfveranstaltung.

Präsidentschaftswahlen

Eine Frau kann Erdogan gefährlich werden

In der Türkei finden in zwei Jahren Präsidentschaftswahlen statt. Das knapp gewonnene Verfassungsreferendum deutet an, dass der amtierende Präsident, Recep Tayyip Erdogan, sich anstrengen muss. Eine weitere Amtszeit scheint nicht sicher. Unter anderem auch wegen Meral Aksener.