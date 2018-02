Ein „vernünftiger“ Brexit ist unmöglich

London. Theresa May ließ sich gestern in die Grafschaft Buckinghamshire chauffieren, 60 Kilometer von London entfernt. Hier liegt, zwischen ausgedehnten Parklandschaften und rollenden grünen Hügeln, Chequers, der Landsitz der britischen Premierministerin.

Die Regierung in London nutzt das Herrenhaus aus dem 16. Jahrhundert als einen Rückzugsraum, einen Ort der Stille, an dem Politiker mal ein, zwei Tage lang Dinge von großer politischer Bedeutung in Ruhe hin und her wenden können, ohne dass gleich etwas nach draußen dringt.

May will dort jetzt mit führenden Leuten aus ihrer konservativen Partei nach einem Weg suchen, wie der Brexit konsequent durchgezogen werden kann, ohne jedoch Land und Leuten Schaden zuzufügen.

Aber geht das überhaupt: Ein „vernünftiger“ Brexit?

Fest steht: May gerät derzeit von zwei Seiten gleichzeitig unter Druck. Die Brexit-Gegner machen mobil wie noch nie, sogar eine neue Partei (Renew) wurde für den Kampf gegen den Brexit gegründet. In Internetforen tauschen die „Remainer“ (Bleiber) sich aus, verabreden Demonstrationen, sammeln Geld. Demnächst sollen erstmals rote Busse mit Anti-Brexit-Parolen durch London fahren – eine Erwiderung auf die Brexit-Kampagne von 2016.

Geld sammeln, Demonstrationen organisieren: Die Gründer der neuen Anti-Brexit-Partei Renew. Quelle: AP

Damals prangte auf Bussen das Versprechen der Brexit-Befürworter, man werde die „350 Millionen Pfund pro Woche“, die derzeit angeblich nach Brüssel fließen, künftig ins nationale Gesundheitssystem stecken. Brexit-Stratege Nigel Farage gab damals eine Stunde nach Schließung der Wahllokale zu, die Kampagne sei „ein Fehler“ gewesen. Tatsächlich könne niemand die Umleitung des Geldes garantieren. Die Brexit-Kritiker dagegen sind sich sicher, dass jetzt ihre Zahlen stimmen, wenn sie auf die Busse schreiben, der Brexit bringe den Briten nichts, sondern koste sie volkswirtschaftlich ein Vermögen: „2 Milliarden Pfund pro Woche“.

May steht unter Verschleppungsverdacht

Zugleich wetzen die Brexit-Befürworter die Messer. Sie verdächtigen May, dass sie allzu sehr zaudert und zögert. May hatte durchblicken lassen, dass sie sich nach dem offiziellen Brexitdatum (29. März 2019) während einer„Übergangsphase“ zunächst weiter den Regeln der EU-Zollunion unterwerfen will.

Konservative Widersacher aus ihrer eigenen Partei finden, May verfolge den Brexit nicht mit genügender Konsequenz. In einem Brief an May, aus dem die Zeitung „Telegraph“ zitierte, fordern 62 Abgeordnete einen „klaren Bruch“ mit Brüssel. Das Land müsse gleich nach dem Austritt im März 2019 „frei sein von EU-Bestimmungen“. Andernfalls werde man May die Gefolgschaft versagen. Schon ein Teil dieser Unzufriedenen würde ausreichen, um das politische Ende von May herbeizuführen: Die Premierministerin verfügt nur noch über eine hauchdünne Mehrheit im Parlament.

Die Regierungschefin hat nur zwei Möglichkeiten

Unterm Strich erscheinen nur noch zwei Wege gangbar. Entweder gibt London den Brexit doch noch irgendwann auf; in Umfragen fordert eine Mehrheit bereits ein zweites Referendum. Oder May liefert ihren drängelnden Konservativen tatsächlich die harte Version, die Schussfahrt über die Klippe. Sollte May indessen versuchen, an einer wie auch immer gearteten dritten Lösung herumzudoktern, muss sie mit ihrer raschen Entmachtung rechnen.

Von Christoph Meyer und Matthias Koch/RND