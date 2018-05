Singende Bürgermeisterin, Fotos in Penthouse und Schlagzeilen à la „Kurioser Fahrerflucht-Prozess: BH-Bürgermeisterin bumst Porsche an“ Josefa Schmid (44) ist wohl das, was man eine schillernde Figur nennt. Die heimatbewusste Juristin ist derzeit in aller Munde – als Aufklärerin eines Skandals.