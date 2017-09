Die EU-Kommission fördert mit 120 Millionen Euro die Einrichtung kostenloser WLAN-Hotspots in den Mitgliedstaaten.

Projekt „Wifi4EU“

EU schafft Gratis-Internet für alle

Der Name ist dem Zeitgeist angepasst: „Wifi4EU“ heißt das Projekt der Europäischen Kommission. Die will bis 2020 dem drahtlosen Internet in der EU auf die Sprünge helfen. An 5000 WLAN-Hotspots sollen sich Bürger dann kostenlos anmelden können. Deutschland dürfte besonders von dem Projekt profitieren.