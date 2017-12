Erst wenige Tage im Amt: Polens Premier Mateusz Morawiecki.

© imago/ZUMA Press

Justizreform

EU könnte Verfahren gegen Polen einleiten

Dieser Vorgang wäre in der EU bisher einmalig: Brüssel könnte bereits nächste Woche versuchen, die geplante Justizreform in Polen mit einem Verfahren zu ahnden. Die rechtskonservative Regierung will die Unabhängigkeit der Gerichte einschränken.