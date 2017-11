EU gewährt London zehn Tage Aufschub

Brexit

Die Verhandlungen über den Brexit sind zäh, doch die EU pocht auf Ergebnisse. Sie will von den Briten bis zu 100 Milliarden rückerstatten bekommen. Doch die lavieren herum. Am Freitag hat Brüssel Theres May nochmals zehn Tage Zeit gegeben, um auf die Verhandlungspunkte einzugehen.

Brüssel. Die Europäische Union gibt Großbritannien weitere zehn Tage Zeit für Zugeständnisse beim Brexit. Der Start der zweiten Verhandlungsphase Mitte Dezember sei immer noch möglich, erklärte EU-Ratspräsident Donald Tusk nach einem langen Gespräch mit der britischen Premierministerin Theresa May am Freitagabend auf Twitter. „Aber immer noch eine riesige Herausforderung“, so Tusk. May sagte, es gebe Fortschritte, nannte aber keine Details.

Sufficient progress in #Brexit talks at December #EUCO is possible. But still a huge challenge.

We need to see progress from UK within 10 days on all issues, including on Ireland. pic.twitter.com/NKe86zGo17 — Donald Tusk (@eucopresident) November 24, 2017

Am 4. Dezember - also in zehn Tagen - will EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker mit May Bilanz der bisherigen Verhandlungen ziehen. Juncker sagte am Freitag, es gebe Bewegung: „In welche Richtung weiß ich nicht, aber ich hoffe, in die gute Richtung.“ Am 4. Dezember „werden wir sehen, ob es ausreichenden Fortschritt gibt.“

Großbritannien will die EU 2019 verlassen. Seit fünf Monaten wird über die Bedingungen verhandelt. Die EU hatte Großbritannien für neue Angebote ursprünglich eine zweiwöchige Frist gesetzt, die am Freitag ablief. Nun hat May bis übernächste Woche Zeit.

Beide Seiten wollen den freien Warenverkehr erhalten

Die EU fordert, dass Großbritannien alle finanziellen Verpflichtungen aus der Zeit der EU-Mitgliedschaft erfüllt. Die Schlussrechnung wird inoffiziell auf 60 bis 100 Milliarden Euro taxiert. Irland verlangt zudem Garantien, dass keine feste Grenze zum britischen Nordirland errichtet wird. Dritter Punkt sind die Rechte der rund 3,2 Millionen EU-Bürger in Großbritannien und der 1,2 Millionen Briten auf dem Kontinent nach dem Brexit.

Stellt die EU bei ihrem Gipfel Mitte Dezember „ausreichenden Fortschritt“ bei allen drei zentralen Trennungsfragen fest, können die Verhandlungen über die künftigen Beziehungen beginnen. Es gebe noch offene Punkte bei allen Themen, sagte May nach ihrem Gespräch mit Tusk. „Aber es herrschte eine sehr positive Atmosphäre in den Gesprächen und ein echtes Gefühl, dass wir zusammen voranschreiten wollen.“

In den vergangenen Tagen war in britischen Medien spekuliert worden, dass May ihr finanzielles Angebot an die EU auf 40 Milliarden Pfund erhöhen will. Auf Nachfrage sagte sie dazu aber nichts Konkretes. Auch mögliche Lösungen zur Vermeidung einer Grenze in Irland nannte sie nicht. Man teile das Ziel, dass Menschen und Waren wie jetzt die Grenze überqueren und keine neue Barrieren errichtet werden sollten. Beide Seiten blieben dazu im Gespräch, sagte die Regierungschefin. Tusk stellte in seinem Tweet klar, dass Großbritannien sich auch bei der Irland-Frage bewegen müsse.

Von Verena Schmitt, dpa/RND