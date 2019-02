Deutschland/Welt Großbritanniens EU-Ausstieg - EU-Staaten wollen Briten nach Brexit visafreies Reisen ermöglichen Britische Staatsbürger sollen auch nach dem Brexit ohne Visa in die EU einreisen können. Darauf verständigten sich die Botschafter der 27 verbleibenden EU-Staaten in Brüssel. Mit dem EU-Parlament solle nun eine Einigung gefunden werden.

Brexit-Gegner demonstrieren vor den Parlamentsgebäuden im Zentrum Londons mit einem Schild, auf dem der Schriftzug "The only Brexit ist a dead Brexit" (Der einzige Brexit ist ein toter Brexit). Quelle: David Cliff/SOPA Images via ZUMA Wire/dpa