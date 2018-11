Washington

US-Präsident Donald Trump will Lana Marks zur Botschafterin für Südafrika machen. Marks ist eine in Palm Beach ansässige Handtaschendesignerin und Mitglied des Mar-a-Lago Club Resorts von Trump. Bereits seit Ende Oktober wurde über ihre Nominierung spekuliert. Wie das Wallstreet Journal am Mittwochabend (Ortszeit) berichtete, hat das Weiße Haus diese Entscheidung Trumps nun bestätigt.

Seit dem Ausscheiden von Patrick Gaspard im Dezember 2016 ist die Stelle vakant. Die US-Mission wird seitdem vom Geschäftsträger Jessye Lapenn betreut. Laut dem Weißen Haus spricht Lana Marks, eine gebürtige Südafrikanerin und Absolventin der University of the Witwatersrand sowie des Institute of Personnel Management in Johannesburg, sowohl Afrikaans als auch die Xhosa-Sprache. Über diplomatische Vorkenntnisse verfügt sie nicht.

Handtaschen aus Krokodil- und Echsenleder

Eigentlich ist Lana Marks Designerin für Handtaschen. Diese werden weltweit für viele Tausend Dollar verkauft – auch an prominente Kunden wie Prinzessin Diana oder Angelina Jolie. Zudem war sie international agierende Tennisspielerin. Als sie klein war, tanzte sie Ballet und wurde von ihrem Vater mit auf Baustellen genommen. Dort entwickelte Lana Marks bereits sehr früh ein Gefühl für Architektur und Proportionen. Ihre Mutter ist Geschäftsfrau und Künstlerin.

Die Idee für ihr Handtaschenbusiness mit exotischen Ledern von Alligatoren, Straußen oder Eidechsen kam ihr 1984. Seither steht die Marke Lana Marks für die luxuriösesten und modischsten Handtaschen der Welt in diesem Bereich.

Marks ist Mitglied in zahlreichen Räten

Marks ist auch Mitglied des renommierten Council of Fashion Designers of America (CDFA) und wurde in den Jahren 2000 und 2002 als Berater für Handtaschen und Accessoires für die Academy Awards ausgewählt. Im Jahr 2001 war sie eine von 50 amerikanischen CEOs und die einzige Modevertreterin, die ins Weiße Haus zum Women Business Leaders' Forum eingeladen wurde. Vor sechs Jahren wurde sie in das Women's Leadership Board der Harvard's Kennedy School of Government berufen. Marks unterstützt zahlreiche Wohltätigkeitsorganisationen.

Von RND/df