Donald Trump bereitet seine Wiederwahl vor

USA

Der US-Präsident verfolgt mal wieder eine ganz eigene Agenda. Während sich Demokraten und Republikaner auf die Zwischenwahlen im November einstimmen, geht der 71-Jährige längst einen Schritt weiter: Am Dienstag beauftragte Donald Trump den Digitalmanager Brad Parscale mit der Vorbereitung seines Wahlkampfes 2020.

Washington. Der Senat diskutiert an diesem Dienstag gerade über die erschreckend hohe Drogenwelle in Amerika, als die „Breaking News“ auf den Mobiltelefonen der Politiker aufleuchtet: Der Präsident stellt die ersten Weichen für seine Wiederwahl in zwei Jahren. Brad Parscale, der berühmt-berüchtigte Digitalexperte aus Texas, will erneut an vorderster Wähler-Front für Donald Trump streiten. War der Unternehmer 2016 lediglich für die sozialen Medien zuständig, soll ihm nun die Verantwortung für die gesamte Kampagne obliegen.

Der Etat, der Parscale zur Verfügung steht, dürfte schnell einen dreistelligen Millionenbetrag erreichen. Bereits 2016 soll er bei Facebook Werbung für mehr als 60 Millionen Euro geordert haben. Zugleich sammelte Parscale über die sozialen Medien an manchen Tagen Spenden von fast zehn Millionen Euro ein. Sein Motto: „Mit Facebook findest Du die Nadel, die sich im Heuhaufen versteckt.“ Die Arbeit mit zielgruppengenauer Werbung sei sein Erfolgskonzept, heißt es. Allein auf Facebook soll es denn auch 175.000 verschiedene Werbeformate gegeben haben, die zu Trumps Wahl aufriefen.