Thomas Oppermann will die Flüchtlingsroute durch die Sahara und übers Mittelmeer beseitigen.

„Dieses menschliche Drama müssen wir beenden.“

SPD-Fraktionschef Thomas Oppermann fordert im RND-Interview „sichere Orte“ für Flüchtlinge in Mali und Niger. Zudem möchte er die Flüchtlinge über verabredete Kontingente fair in Europa verteilen. In der Afghanistan-Politik plädiert Oppermann dafür, keine weiteren deutschen Soldaten an den Hindukusch zu senden.