Die schwarz-schwarze Option in Berlin

Sondierung

Neuwahl, „KoKo“ oder Minderheitsregierung? Vor dem heutigen Treffen mit den Spitzen von CDU und CSU suchen die Sozialdemokraten nach Alternativen zur Neuauflage der Großen Koalition. Doch würde eine Unions-Regierung ohne feste Mehrheiten überhaupt funktionieren?

Berlin. Not macht erfinderisch. Es ist deshalb vielleicht kein Wunder, dass in der SPD-Führung in Berlin derzeit ziemlich viel Neues erfunden wird. Die Sozialdemokraten, die nach dem Scheitern der Jamaika-Sondierungsverhandlungen von der Union so überraschend in Regierungsverantwortung genommen werden sollen, haben nun sogar ein neues Regierungsmodell erdacht. KoKo – so nennt die SPD die neuste Idee eines dritten Weges zwischen der ungeliebten Neuauflage der Großen Koalition und einer instabilen Minderheitsregierung. Sie stammt eigentlich von dem Parteilinken Matthias Miersch, am Montagabend hat Schulz das Modell in der Fraktionssitzung erstmals erläutert. Und damit vor den heute startenden Gesprächen mit der Unionsspitze über eine mögliche Regierungsbeteiligung das Signal gesendet, dass es bis zur Großen Koalition noch ein weiter und keinesfalls vorgezeichneter Weg sein wird.

„KoKo“ ist die Abkürzung für Kooperationskoalition und beschreibt die Möglichkeit, sich in zentralen Fragen mit der Union auf ein Regierungsbündnis zu verständigen, gleichzeitig aber in strittigen Fragen auf Mehrheitssuche im Parlament zu gehen. Es ist eine Art Regierungsbeteiligung light, die dazu dienen könnte, staatspolitische Verantwortung zu demonstrieren und gleichzeitig möglichst wenig Genossen auf dem Weg zurück in ein Regierungsbündnis zu verlieren.