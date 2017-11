Die prominenten Steuer-Trickser

Juan Manuel Santos, Präsident von Argentinien und Friedensnobelpreisträger, soll unter anderem Chef einer auf Barbados registrierten Holding gewesen sein, bevor er im Jahr 2000 Finanzminister Kolumbiens wurde.

Paul Gauselmann, Glücksspielunternehmer Quelle: dpa

Der Glücksspielunternehmer Paul Gauselmann, (83) ist mit dem Verkauf von Glücksspielautomaten Milliardär geworden. Den „Paradise Papers“ zufolge hat Gauselmann auch in Online-Kasinospiele investiert, die in Deutschland verboten sind. Gauselmann biete Lizenzen auf der Isle of Man an, einer Steueroase. Da das Internet keine Grenzen kennt, könnten Gauselmanns Geschäfte auch dazu dienen, illegal Glücksspiele in Deutschland anzubieten – sein Konzern bestreitet das. Überprüfen oder verhindern lässt sich das jedoch kaum.