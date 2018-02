Charmeoffensive im Süden: Kim Yo Jong spricht mit Südkoreas Präsident Moon Jae-in während eines Konzerts des nordkoreanischen Samjiyon Orchesters in Seoul.

Kommentar zu Olympia

Die politischen Spiele der kleinen Schwester

Nordkoreas Teilnahme an den Olympischen Spielen in Pyeongchang erweisen sich womöglich als ein wichtiger Schritt in Richtung Frieden.