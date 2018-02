Die perfekte Lehrerin

„Wenn du irgendwo reinkommst, merkst du sofort, wenn jemand anders drauf ist“: Lehrerin Andrea Passchier in ihrer Klasse in Schiffdorf. © Villegas

Bildung

Andrea Passchier muss ein besonderes Talent haben. Gerade hat die Pädagogin aus Bremerhaven den Deutschen Lehrerpreis erhalten. Was macht sie anders? Was macht guten Schulunterricht aus? Sind Whiteboards und Laptops wichtig? Oder worum geht es wirklich? Ein Schulbesuch.

Bremerhaven. Natürlich war die Sache mit der Rolle vorwärts auf dem Tisch ungewöhnlich, sagt Andrea Passchier heute, aber was sollte sie denn machen? Die Voraussetzungen waren ja so: Sie wollte diese Rolle demonstrieren. Alle in der Klasse sollten es sehen können. Sie hätte dazu eine Bank gebraucht. Aber eine Bank gab es nicht.

Also sah die erste Stunde im Spätsommer 2013 in ihrer neuen Klasse an der Max-Eyth-Schule in Schiffdorf bei Bremerhaven unter anderem so aus: Andrea Passchier macht einen Purzelbaum über das Lehrerpult. Was ihren Schülern schon mal ein paar Hinweise darauf gab, wie der Unterricht bei ihr so aussieht: dass sie spontan ist. Dass sie ihr Konzept auch mal umwirft, wenn sie merkt, dass es nicht funktioniert. Und dass sie sich von ein paar Hindernissen nicht aufhalten lässt. „Wer damals dabei war, hat die Rolle nicht vergessen“, sagt Kira Erdmann, eine ihrer Schülerinnen, noch heute beeindruckt.

Das letzte Wort haben – die Schüler

Im Januar hat die 49-jährige Andrea Passchier nun den Deutschen Lehrerpreis erhalten. Nicht wegen des Purzelbaums in der ersten Stunde, aber weil der Unterricht später hielt, was die Rolle versprach. „Beste Lehrerin Deutschlands“, schrieb die Lokalzeitung anschließend über die Bremerhavenerin. Das war einerseits übertrieben, weil der Deutsche Philologen-Verband und die Vodafone-Stiftung in diesem Jahr 15 Lehrer aus ganz Deutschland ausgezeichnet haben und es zweifellos weit mehr gibt, die preisverdächtigen Unterricht machen.

Andererseits konnte die Jury aus mehr als 5000 Vorschlägen wählen, und gestützt hat sie sich auf die Beurteilung derer, die es wissen müssen: auf die Schüler. Wer sie beeinflusst, motiviert, beeindruckt und berührt hat, sollten sie sagen. Über Andrea Passchier, Lehrerin für Sozialpädagogik und Sport, haben sie, ohne ihr Wissen, ein Video gemacht. „Lebensfroh, Rückhalt gebend, wertschätzend, empathisch“, so beschreiben sie ihre Lehrerin darin, unter anderem.