Die kaputten Regenschirme Hongkongs

Protestbewegung

Vor drei Jahren erregte die Protestbewegung für mehr Demokratie in Hongkong internationales Aufsehen. In der chinesischen Sonderverwaltungszone gingen regelmäßig Zehntausende mit Regenschirmen auf die Straße. Heute ist aus den Aktivisten ein müdes Überbleibsel des einstigen Hoffnungsschimmers geworden.

Hongkong. Selbst im Protest wahrten die Demonstranten damals die Höflichkeit. Die um den Erdball rauschende Formulierung von der Regenschirm-Revolution hießen die Bürger Hongkongs nicht gut. Vielmehr war es eine Regenschirm-Bewegung, mitunter war auch die Bezeichnung der höflichen Revolution zu hören. So reich die Anzahl an Formulierungen für den im Jahr 2014 beginnenden Protest war, so ungewöhnlich waren auch die Begleiterscheinungen. Die Protestierenden wappneten sich nicht nur mit Regenschirmen gegen Sonne, Regen und das Pfefferspray der Einsatzkräfte, sie räumten hinter ihrem Demonstrationszug auch den Müll weg und legten gegenüber den Polizisten eine überraschende Höflichkeit an den Tag.

China wollte den Bürgern eine Marionette Pekings zur Wahl stellen

Alle teilnehmenden Bürger Hongkongs einte damals der Unmut über den Beschluss, den der Nationale Volkskongress in Peking Ende August 2014 fasste. Dieser sah vor, dass künftig ein vom chinesischen Staat gebildetes Komitee die Kandidaten zur Wahl des Hongkonger Verwaltungschefs festlegen sollte, noch bevor die Einwohner Hongkongs über die Mandatsträger abstimmen konnten.