Am Dienstag soll Wolfgang Schäuble zum neuen Bundestagspräsidenten gewählt werden.

© dpa

Wolfgang Schäuble

Die besten Sprüche der neuen grauen Eminenz

Am Dienstag wird Wolfgang Schäuble mit großer Wahrscheinlichkeit zum neuen Bundestagspräsidenten gewählt. In der fast 45-jährigen Mitgliedschaft im deutschen Bundestag hat sich der aktuell dienstälteste Abgeordnete in der Geschichte des Parlaments einen Ruf als unerbittlicher Kämpfer und schlagfertiger Politprofi erworben.