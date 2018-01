Die Wutbürger von Cottbus

Vor der Stadthalle trifft sich an diesem grauen Nachmittag jedenfalls niemand mehr. Ein Mannschaftswagen der Bereitschaftspolizei steht auf dem Platz, wo es immer wieder Auseinandersetzungen zwischen dem einheimischen, teilweise rechtsaffinen Trinkermilieu und jungen Geflüchteten gegeben hat. Kameras und Polizeipräsenz sorgten dafür, dass sich der Brennpunkt ein paar Hundert Meter die Straßenbahnschienen hinunter verlagerte, vor das Blechen-Carée. Drei Bereitschaftspolizisten und ein Mitarbeiter des Ordnungsamts ziehen los, auf Patrouille. Jugendgangs treffen sie nicht, daher verwarnen sie erst einmal einen Mann, dessen Kampfhund keinen Maulkorb trägt.

8500 Ausländer leben in Cottbus, 3400 von ihnen kamen seit 2015 in die Stadt. Cottbus galt und gilt als vorbildlich, was Unterstützung und Integration angeht. Und die Stadt hat profitiert: Wegen der Zuwanderung rutschte die Einwohnerzahl nicht unter die magische Grenze von 100 000, die den Status als Großstadt sichert. Viele Geflüchtete kamen aus den angrenzenden Landkreisen. Hier gab es Landsleute, Angebote und orientalische Läden.

Einer dieser Läden steht direkt gegenüber vom Blechen-Carée. Er wirbt unter anderem damit, dass es hier halal geschlachtetes Fleisch zu kaufen gibt. In Cottbus ist so ein Geschäft noch ein sehr ungewohnter Anblick, und seine Kundschaft ebenso. Die arabisch aussehenden Männer und Kopftuch tragenden Frauen fallen auf. Nur eine Ecke weiter, in der Fußgängerzone Spremberger Straße, die man hier „Sprem“ nennt, ist die übergroße Mehrzahl der Flanierenden nicht schwarz-, sondern weißhaarig. Auf der „Sprem“ wirkt Cottbus wie ein ruhiger Kurort.

Die Fußgängerzone von Cottbus war mehrfach Schauplatz von Auseinandersetzungen zwischen Jugendlichen und Geflüchteten. Quelle: Jacqueline Schulz

In die vielen Fernsehkameras, die in diesen Tagen den Ort besuchen, sagen die alteingesessenen Cottbuser Sätze wie: Wir haben Angst. Wir trauen uns abends nicht mehr raus. Wir wollen unsere Ruhe wiederhaben. Einige von ihnen, 1500 Menschen insgesamt, versammelten sich am vergangenen Sonnabend bei der Demonstration von „Zukunft Heimat“ vor dem Blechen-Carée – nachdem ein Ehepaar aus Cottbus von jugendlichen Flüchtlingen angegriffen worden war. Sie hielten Schilder, auf denen „Schnauze voll“ stand, riefen „Merkel muss weg“ – und standen dort Schulter an Schulter mit Rechtspopulisten, Rechtsextremen und bekennenden Rassisten. In der Lausitz hat sich im vergangenen Jahr eine gefährliche Mischung eta­bliert. Der Verfassungsschutz bezeichnet die lokale rechtsextreme Szene als „hochgradig gewaltbereit“, und diese kann nun andocken an den Frust besorgter Bürger.

In der Neujahrsnacht wurden drei Afghanen aufs Schlimmste verprügelt, von Deutschen, die sie bis in ihre Unterkunft verfolgten. Ostern 2017 wurde die 22-jährige Studentin Shaden M. aus Ägypten vor der Stadthalle totgefahren. Der Fahrer habe beschleunigt, die Beifahrer hätten Sätze gesagt wie „Verpisst euch doch einfach wieder in euer Land, dann werdet ihr auch nicht angefahren, Scheiß Asylanten!“.

Auf den Demos von „Zukunft Heimat“ versammeln sich die Rechten

Auf den Demos von „Zukunft Heimat“ versammeln sich alle: Die Technik kommt von Pegida aus dem nahen Dresden. Die rechtsnationale Identitäre Bewegung zeigt Flagge und nutzt die Versammlungen als Rekrutierungsbasis. Rechtsextreme Hooligans von Energie Cottbus nehmen nach Berichten von Szenekennern regelmäßig teil, auch NPD-Prominenz soll dort schon mehrfach gesehen worden sein. Die AfD der umliegenden Landkreise ist jedes Mal prominent mit Transparenten und Rednern vertreten. Vor einer Woche sprach Vize-Landesvorsitzende Birgit Bessin. Von ihrem Platz aus habe sie keine Rechtsextremen erkennen können, sagt sie dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). Die Innenexpertin der Grünen im Potsdamer Landtag, Ursula Nonnemacher, ist hingegen alarmiert: „Das ist die Volksfront von rechts“, warnt sie gegenüber dem RND. „Und sie bildet sich in einer Region, in der die AfD ohnehin schon stärkste Partei ist.“ 24,3 Prozent der Zweitstimmen holte die AfD bei der Bundestagswahl 2017 in der Stadt, sogar 28,9 Prozent im umliegenden Landkreis Spree-Neiße.

Für die Identitären ist Cottbus ein idealer Ort

Der Regionalleiter der Identitären Bewegung (IB), Robert Timm, wohnt und studiert in Cottbus. „Die Stadt ist ideal für uns“, sagt er beim Treffen mit dem RND. Die vom Verfassungsschutz beobachteten Rechtsextremen finden hier fruchtbaren Boden vor. Und der Gegner, die linke Szene, ist in der Lausitz kaum präsent. „Hier kann ich mich überall frei bewegen, in Berlin wäre das nicht möglich“, sagt Timm. „Zukunft Heimat“ sei ein idealer Ort für die IB, um Flagge zu zeigen und neue Mitglieder zu gewinnen.

Timm ist offenbar nicht der Einzige aus dem ganz rechten Spektrum, der in dem Cottbuser Auseinandersetzungen eine Chance sieht. In der Stadt sind zurzeit viele präsent, die ganz weit rechts stehen: Die Neonazi-Splitterpartei „Der III. Weg“ stellte gerade blutbeschmierte Gruselpuppen an Laternenmasten auf, behängt mit einem Schild „In Cottbus von kriminellen Ausländern abgestochen – nichts wird vergessen!“.