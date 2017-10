Martin Schulz mahnt die Türkei, Regeln des Rechtsstaates zu befolgen. Andernfalls werde die Distanz zur EU noch größer.

„Die Türkei muss ihre Politik grundlegend ändern“

Der Deutsche Peter Steudtner ist in Freiheit, doch für Martin Schulz ist dies nur ein kleiner Schritt. Die türkische Regierung müsse ihre Politik grundlegend ändern, forderte der SPD-Chef in einem Gespräch mit der Funke Mediengruppe. Die Türkei dürfe den Rechtsstaat nicht in Frage stellen.