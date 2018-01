Die Türkei geht auf Schmusekurs zu Europa

Der türkische Außenminister Mevlüt Cavusoglu (r) treibt mit Erdogan die Charme-Offensive gegenüber Europa an. Er will Sigmar Gabriel am Samstag gar in dessen Heimat Goslar beehren. © dpa

Erdogan sucht Freunde

Nach einem Jahr der Konfrontation mit Europa schlägt die türkische Regierung wieder freundliche Töne an. Erdogan umschmeichelt vor allem Frankreich und Deutschland. Doch die Streitthemen sollten damit nicht so leicht vom Tisch sein.

Istanbul. Die Reisen zeigen: Die türkische Regierung versucht, zerschlagenes Porzellan zu kitten. Staatschef Recep Tayyip Erdogan besucht am Freitag den französischen Präsidenten Emmanuel Macron in Paris. Tags darauf begrüßt Bundesaußenminister Sigmar Gabriel in seinem Heimatort Goslar seinen türkischen Kollegen Mevlüt Cavusoglu zu einem privaten Besuch.

26 Länder hat Erdogan im vergangenen Jahr besucht, 144 000 Flugkilometer zurückgelegt. Meist gingen die Reisen nach Osten. Allein vier Mal besuchte Erdogan Russland. Aber in jüngster Zeit fliegt er wieder häufiger nach Westen. Das signalisiert eine Kurskorrektur in Erdogans Außenpolitik.

Erdogan will für Tauwetter sorgen

2017 markierte einen nie dagewesenen Tiefpunkt in den Beziehungen der Türkei zum Westen. Die Europäer überzog Erdogan mit Faschismus-Tiraden, auch Kanzlerin Angela Merkel persönlich warf er „Nazi-Methoden“ vor. Europa, so zeterte Erdogan, sei „ein verrotteter Kontinent“, bevölkert von „Nazi-Überbleibseln“. In Rage geriet Erdogan vor allem, weil die Regierungen in Berlin, Den Haag und Brüssel sich weigerten, ihm und seinen Ministern Propaganda-Auftritte vor dem Verfassungsreferendum zu erlauben. Im Verhältnis zu Deutschland sorgte Erdogan mit den Festnahmen deutscher Staatsbürger für zusätzliche Spannungen. Bundesaußenminister Sigmar Gabriel sprach sogar davon, Erdogan nehme Deutsche als „Geiseln“.