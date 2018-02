Die Personalstärke der neuen Mission hat die Nato nach eigenen Angaben noch nicht beschlossen.

© AP

Kampf gegen den IS

Die Nato könnte 1000 Soldaten in den Irak entsenden

Das Verteidigungsbündnis will sein Engagement im Irak hochfahren. Mehr als Tausend Soldaten könnten auf eine Ausbildungsmission entsandt werden. Die USA mahnen ein rasches Handeln an bevor der IS im Nahen Osten wieder erstarken könnte