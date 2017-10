Die Macht der Neuen Rechten

Berlin. Götz Kubitschek kann mit Parteien eigentlich nicht viel anfangen. Eigentlich. Der Ex-Bundeswehroffizier und Rittergutsbesitzer betreibt in Schnellroda in Sachsen-Anhalt den rechtsnationalen Kleinverlag Antaios und die rechte Denkfabrik „Institut für Staatspolitik“. Er gilt als Vordenker der Neuen Rechten in Deutschland. Das erzählt er, ganz der entrückte Intellektuelle, ausgerechnet vor 50 Partei-Nachwuchskadern. Die Junge Alternative Brandenburg, die Jugendorganisation der AfD, hat Kubitschek zu einem Vortrag geladen, es ist noch vor der Bundestagswahl. Der Publizist denkt gar nicht daran, es dem AfD-Nachwuchs einfach zu machen.

Er erzählt die Geschichte zweier junger Kader aus der AfD, die zu ihm gekommen seien, um Hilfe bei einer innerparteilichen Intrige zu erbitten. „Der Besuch zweier Parteikader“, beginnt Kubitschek sein Fazit, „kann einen guten, klaren Vormittag zu einem vernebelten, einem heuchlerischen, unehrlichen, hinterfotzigen, einem in jeder Hinsicht unverbindlichen und vorläufigen Feld machen.“ Er spuckt die Worte aus. Das politische Geschäft sei nichts für junge Leute. „Es tut ihnen nicht gut, und sie sollten es meiden“, beendet er seine Anekdote vor dem Parteinachwuchs. Niemand klatscht. Kubitschek kommentiert: „Na, das war mir klar, dass da keiner applaudiert.“ Großes Gelächter. Der rechte Denker warnt den Nachwuchs: „Der Parteiapparat wird Sie maßschneidern oder zurechtdenken.“ Damit gerieten sie unweigerlich ins Establishment und wären für die wahre Opposition verloren. „Fundamentalopposition ist die Etablierung der Partei zu den Bedingungen des Politischen. Nicht zu den Bedingungen des Establishments.“

Vielfältige Verbindungen: AfD-Vizechef Alexander Gauland (von links) demonstriert nach dem Anschlag auf dem Berliner Weihnachtsmarkt 2016 gemeinsam mit dem rechtsextremen Vordenker Götz Kubitschek und Thüringens AfD-Chef Björn Höcke vor dem Bundeskanzleramt in Berlin gegen die Flüchtlingspolitik der Bundesregierung. Quelle: dpa

Mittlerweile hat die AfD den Einzug in den Bundestag tatsächlich geschafft. Wenn das Parlament am nächsten Dienstag zur konstituierenden Sitzung zusammentritt, werden ganz rechts außen im Plenarsaal des Berliner Reichstagsgebäudes 92 Abgeordnete der AfD sitzen. In den nächsten Wochen und Monaten werden zudem mehrere Hundert Mitarbeiter für die Parlamentarier und für die Fraktion in den Bundestag einziehen. Und mit ihnen zieht auch der Einfluss von Rechtsextremisten wie Kubitschek in den Bundestag ein.

Die Neue Rechte reagierte fast so euphorisch über den Einzug der Nationalisten auf die große parlamentarische Bühne wie Amerikas Alt-Right-Bewegung über den Aufstieg Donald Trumps. Das Ziel ist auf beiden Seiten des Atlantiks gleich: Die Rechtsextremen wollen mit ihren Gedanken, ihren Begriffen, ihren Themen in den Mainstream vordringen. In den USA haben sie es geschafft. In Deutschland üben sie noch. „Eine nie da gewesene Chance“, sagt Kubitschek über den Einzug der AfD ins deutsche Parlament. „Nun steht die ernsthafte Infragestellung linksliberaler Hegemonie auf dem Programm“, sagt er dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). Und weiter: „Die Chance, dass etwas von dem, was wir schreiben und sagen, den Weg in die politische Auseinandersetzung findet, ist sprunghaft gestiegen.“ Der Resonanzraum habe sich erweitert. Mit anderen Worten: Sie sind auf dem Weg in den Mainstream.

Das Ziel der rechten Vordenker: Der Mainstream

Seit Gründung der AfD 2013 ist die Partei, die sich unter anderem für eine rigide Flüchtlingspolitik einsetzt, Anziehungspunkt für Aktivisten auch aus der neurechten Szene. Kubitschek hatte sich einmal um die Aufnahme in die AfD beworben. Unter dem längst geschassten Parteigründer Bernd Lucke wurde sein Antrag abgelehnt: Er stehe zu weit rechts. Kubitschek hat es nicht wieder versucht. „Es ist für beide Seiten besser“, sagt Marc Jongen, neugewählter AfD-Bundestagsabgeordneter aus Karlsruhe, heute. So kann die AfD nicht dafür verantwortlich gemacht werden, dass Kubitschek den rechten Raum bis weit ins verfassungsfeindliche Spektrum beeinflusst.

Der 47-jährige Kubitschek arbeitet seit mehr als 20 Jahren emsig daran, rechtsnationales und völkisches Gedankengut in den politischen Diskurs einzuspeisen. Als Journalist, Verleger und Aktivist. Er initiierte die rechtsextreme Spendenkampagne „Ein Prozent für unser Land“ („Deutschlands größtes patriotisches Bürgernetzwerk“) und war an der Gründung des deutschen Ablegers der rechtsextremistischen Identitären Bewegung beteiligt, die sich mit öffentlichkeitswirksamen Aktionen ins Gespräch bringt und seit 2016 vom Verfassungsschutz beobachtet wird.

Kubitscheks Wohnsitz in Schnellroda, ein ehemaliges Rittergut, ist Treffpunkt für die rechte Szene. Hier kann Kubitschek gegenüber der „New York Times“ von einem starken Mann schwärmen, der die Kanzlerin absetzt und das „Experiment für beendet erklärt“ – ob er die Flüchtlingspolitik oder die Demokratie meint, geht aus dem Artikel nicht hervor. Hier empfängt Kubitschek gemeinsam mit seiner Frau Ellen Kositzka, eine einflussreiche Publizistin der Neuen Rechten, und seinen sieben Kindern gerne Journalisten, die dann von der Landidylle mit Ziegen und Hasen berichten und sich ans Wendland der 1980er-Jahre erinnert fühlen.