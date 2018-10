Alle Entwicklungen des Tages lesen Sie in unserem Liveticker.

Landtagswahl in Bayern 2018 im Überblick

• CSU stürzt zweistellig ab, SPD nur bei 9,7 Prozent, Grüne mit 17,5 Prozent, die Linke schafft es nicht in den bayrischen Landtag (3,2 Prozent), die AfD bekommt 10,2 Prozent der Stimmen, die FDP zieht mit 5,1 Prozent wieder in den Bayrischen Landtag ein,

• CSU muss sich Koalitionspartner suchen, wenn sie weiter regieren will,

• Freie Wähler wohl erste Wahl als Regierungspartner für Söder und die CSU,

• neuer Ministerpräsident muss binnen vier Wochen gewählt werden,

Liveticker zur Landtagswahl in Bayern 2018

Prognosen, Hintergrundinformationen und Reaktionen - Wir informieren Sie über alles, was in Bayern am Tag der Wahl passiert. Bleibt Markus Söder Ministerpräsident? Mit wem wird die CSU koalieren? Mit unserem Ticker sind Sie immer auf dem neuesten Stand. Darüber hinaus stellen wir alle Artikel zur Bayernwahl auf unserer Themenseite zur Verfügung.

Landtagswahl Bayern 2018: Die ersten Hochrechnungen sind da

Die ersten offiziellen Hochrechnungen liegen vor. CSU und SPD stürzen ab, die Grünen kommen auf knapp 18 Prozent, die AfD erreicht momentan 10,3 Prozent. Laut Infratest dimap lag die Wahlbeteiligung bei 71,6 Prozent.

Prognosen zur Landtagswahl 2018 weitestgehend bestätigt

Die Umfragen der letzten Tage und Stunden vor der Wahl bescheinigten der Unionspartei dramatische Einbußen im Vergleich zur Landtagswahl 2013. Damals erreichten die Christsozialen mit 47,7 Prozent noch die absolute Mehrheit. Zwar ist das Ergebnis mit aktuell 37,4 Prozent nicht ganz so desaströs wie zeitweise vermutet. Trotzdem steht am Ende ein saftiger Stimmverlust von 10,3 Prozent.

Der SPD droht das erwartete Debakel. Mit momentan nur 9,6 Prozent drohen die Sozialdemokraten das schlechteste Wahlergebnis bei Landtagswahlen einzufahren. Damit hätte die Partei ihr Ergebnis der Landtagswahl von 2013 mehr als halbiert.

Freuen können sich dagegen die Grünen, die ein Rekordergebnis für Bayern eingefahren haben. Mit einem Plus von 9,1 Prozent landen sie auf Platz zwei – weit vor den Freien Wählern, die sich ebenfalls verbessern konnten. Anders als die Grünen gelten sie hingegen als der wahrscheinlichere Koalitionspartner. In unserem Koalitionsrechner können Sie alle möglichen Koalitionen durchrechnen.

Die AfD, die ohne Spitzenkandidaten zur Landtagswahl 2018 angetreten ist, ist erstmals in den bayerischen Landtag eingezogen. Auch wenn die Umfragewerte zuletzt etwas schlechter ausfielen – mit 10,3 Prozent landen die Rechtspopulisten noch vor der SPD auf dem vierten Platz.

Die FDP scheint den Wiedereinzug ins Maximilianeum knapp geschafft zu haben. Die Linken sind dagegen abermals an der Fünf-Prozent-Hürde gescheitert.

Berlin schaut gebannt auf die Landtagswahl 2018

Der Ausgang der Landtagswahl in Bayern ist hochbrisant, da sie auch Auswirkungen auf die Regierungskoalition haben wird. Mit dem schlechten Abschneiden der CSU könnte es für Seehofer und Co schwierig werden, den eigenen Machtanspruch in Berlin zu verteidigen. Auch der SPD stehen nach dem Debakel in Bayern stürmische Zeiten bevor.

Die wichtigsten Ereignisse der letzten Minuten

22:15 Markus Söder hat erneut das Direktmandat in seinem Stimmkreis gewonnen. Nach dem vorläufigen amtlichen Ergebnis gaben 38,1 Prozent der Wähler in Nürnberg-Ost ihre Erststimme für den Ministerpräsidenten Bayerns ab. Bei der Landtagswahl 2013 war er noch im Stimmkreis Nürnberg-West angetreten. Damals hatte er 43,2 Prozent der Erststimmen auf sich vereint. Sein Herausforderer von den Grünen, Elmar Hayn, erhielt 21,8 Prozent der Erststimmen.

22:07 Was ändert sich im Bundesrat? Das Regierungslager von Kanzlerin Angela Merkel besitzt jetzt schon über keine eigene Mehrheit in der Länderkammer.Mit dem Ende der CSU-Alleinregierung in Bayern wird der Anteil für die Berliner Koalition nun noch weiter zurückgehen: von 22 auf 16 Stimmen.

Für Beschlüsse im Bundesrat ist die absolute Mehrheit von 35 der insgesamt 69 Stimmen nötig. Da es in Bayern wohl nicht zu einer schwarz-roten Regierung kommt, wird der Freistaat künftig zum wesentlich stärkeren neutralen Block im Bundesrat gehören. An diesen Landesregierungen ist mindestens eine der Berliner Regierungsparteien beteiligt. Der Block hat demnächst 53 Stimmen.

21:39 Mit Einzug der AfD in den bayerischen Landtag ist die Partei künftig in 15 von 16 deutschen Länderparlamenten vertreten. Auch ein Sprung in den noch fehlenden hessischen Landtag in zwei Wochen ist nach derzeitigen Umfragen sehr wahrscheinlich.

Das zweistellige Ergebnis in Bayern beschert der AfD ihr bisher drittbestes Resultat bei einer westdeutschen Landtagswahl. 2016 erhielten die Rechtspopulisten in Baden-Württemberg 15,1 und in Rheinland-Pfalz 12,6 Prozent der Wählerstimmen.

19:01 Der ehemalige Münchner SPD-Oberbürgermeister Christian Ude fordert nach den deutlichen Verlusten Konsequenzen der eigenen Partei. „Wie kann es eine solche Abkehr und Abwendung von Wählerinnen und Wählern geben?“, fragt er. Die SPD befinde sich im freien Fall. „Da muss alles auf den Prüfstand, was man überhaupt überprüfen und korrigieren kann.“

18:58 Eine Reaktion gibt es auch derweil von der SPD-Partei- und Fraktionsvorsitzenden Andrea Nahles. Sie spricht von einem sehr schlechten Ergebnis für die Partei. Das gelte auch für alle Volksparteien, so Nahles. Das Ergebnis müsse jetzt sorgfältig analysiert werden. Die Sozialdemokraten hätten die Wähler nicht überzeugen können. Ein Grund sei auch die schlechte Performance im Bund gewesen. Man habe sich von den Unionsstreitereien nicht genügend abgrenzen können. Sorge mache, dass die AfD es in einen weiteren Landtag geschafft habe.

18:56 „Horst Seehofer ist ohnehin für das Innenministeramt nicht geeignet, er kümmert sich um wichtige Fragestellungen nicht und wird seinen Aufgaben nicht gerecht. Insofern wäre es das Beste, würde er sich jetzt von seinen politischen Ämtern zurückziehen“, sagt Stefan Birkner, FDP-Landeschef von Niedersachsen.

18:55 Als „bitteres Ergebnis“ für die CSU bezeichnet CDU-Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer das Wahlergebnis in Bayern. Dies hätten allerdings schon die Umfragen angedeutet, so Kramp-Karrenbauer. „Dass die Streitigkeiten der vergangenen Monate, insbesondere auch der Tonfall und der Stil, kein Rückenwind für die Wahlen in Bayern waren, steht außer Frage“, erklärt sie.

18:54 Grünen-Chefin Annalena Baerbock bezeichnet den Wahlerfolg ihrer Partei als deutschlandweites Signal. „Heute in diesen Stunden hat Bayern Haltung, Menschenrechte und Menschlichkeit gewählt, und das ist ein gutes Signal für ganz Deutschland“, so die Parteivorsitzende. Mit Blick auf die CSU, die ihre absolute Mehrheit verlor, sagt sie: „Wer den Rechten hinterherläuft, der verliert.“ Die Wahl habe gezeigt, dass man mit „politischen Antworten“ gewinnen könne.

18:45 AfD-Chef Alexander Gauland zeigt sich zufrieden mit dem Wahlergebnis seiner Partei. Mit den Freien Wählern gebe es aber in Bayern eine starke konservative Konkurrenz, macht Gauland deutlich. Er macht zugleich den Anspruch seiner Partei deutlich, mittel- bis langfristig zu regieren. Dazu müsse man aber noch zulegen.

Von einem „bitteren Tag“ für seine Partei, spricht CSU-Generalsekretär Markus Blume. Über die Gründe für die schweren Verluste der CSU wolle er noch nicht spekulieren.

18:34 Die CSU ist von ARD und ZDF auf 35,3 bis 35,4 Prozent abgestürzt und hat damit die absolute Mehrheit klar verloren. Die Partei von Ministerpräsident Markus Söder kann künftig nicht mehr alleine regieren und ist auf einen Koalitionspartner angewiesen.

Die Grünen kommen mit 18,5 bis 18,9 Prozent auf den zweiten Platz. Die AfD lag bei 10,9 Prozent, die Freien Wähler bei 11,6 Prozent, die SPD verliert deutlich und liegt bei 9,6 bis 9,9 Prozent. Die FDP muss mit 5,0 bis 5,1 Prozent um den Einzug in den Landtag bangen.

18:28 Der Spitzenkandidat der Freien Wähler, Hubert Aiwanger, ruft CSU zu Koalitionsverhandlungen mit seiner Partei auf. „Ich würde den Herrn Blume doch bitten, jetzt langsam zu einer Entscheidung zu kommen“, sagt er zum CSU-Generalsekretär Markus Blume. „Die sollen sich bei uns melden.“

18:25 Grünen-Chef Robert Habeck lässt offen, ob seine Partei zu einer Koalition mit der CSU bereit ist. „Wenn es ungefähr so kommt, haben die Menschen in Bayern Veränderung gewählt“, sagt. Jetzt komme es darauf an, ob das bei den anderen Parteien auch angekommen sei. Das Ergebnis seiner Partei nennt Habeck historisch für die Grünen und auch für Bayern. „Das ist die Stärke der Menschen in Bayern.“

18:22 Voll zufrieden: Man habe alle drei Wahlziele erreicht, so die langjährige Parteivorsitzende der Grünen, Claudia Roth. Ein zweistellige Ergebnis zu erlangen, zweitstärkste Kraft zu werden und die absolute Mehrheit der CSU zu verhindern, das waren unsere Ziele, erklärt Roth nach der Prognose in der ARD.

18:21 Der Vorsitzende der CSU-Fraktion im bayerischen Landtag, Thomas Kreuzer, hat das Wahlergebnis seiner Partei als „schlecht“ bezeichnet. „Wir sind damit nicht zufrieden“, erklärt er nach Bekanntgabe der ersten Prognose im Bayerischen Rundfunk. Dennoch habe die CSU den Regierungsauftrag, weil sie „mit Abstand die stärkste Partei“ sei.

„Personalfragen gilt es heute nicht zu besprechen, auch die nächsten Tage nicht“, sagt er. Es bestehe kein Zweifel, dass Amtsinhaber Markus Söder der Kandidat der CSU-Fraktion für das Amt des Ministerpräsidenten werde.

18:19 Hoffnung auf eine Regierungsbeteiligung machen sich die Freien Wähler von Parteichef Hubert Aiwanger. Nach den ersten Zahlen hätte eine solche Koalition eine hauchdünne Mehrheit. Bei einer Dreierkoalition zusammen mit der FDP von Spitzenkandidat Martin Hagen wäre diese größer - wenn denn die FDP in den Landtag einzieht.

18:16 Die kommenden Veränderungen im bayerischen Landtag: Die CSU würde nach der ARD/infratest dimap-Prognose 79 Sitze bekommen. Die Grünen erhalten 40 Mandate. Die AfD liegt bei 24 Mandaten, die SPD bekommt 21 Sitze, die Freien Wähler 25. Die CSU könnte mit den Grünen oder den Freien Wählern koalieren.

18:14 Die SPD bricht ein und wird mit einem historisch schlechten Landesergebnis nur fünftstärkste Kraft. Damit werden die Parteien der großen Koalition in Berlin deutlich abgestraft.

18:12 Bedrückte Gesichter bei der CSU. In Bayern kann die Partei künftig nicht mehr alleine regieren. Sie fährt laut der ersten Prognose mit 35,5 Prozent das schlechteste Ergebnis seit 1950 ein.

18:10 Die großen Wahlgewinner sind Bündnis90/Die Grünen - mit einem zweistelligen Ergebnis.

18:08 Die Wahlbeteiligung ist infratest dimap zufolge sehr hoch: 72,5 Prozent der Wahlberechtigten haben nach dieser Schätzung ihre Stimme abgegeben.

18:05 Die CSU hat bei der Landtagswahl in Bayern nach Prognosen von ARD und ZDF die absolute Mehrheit verloren. Die Partei von Ministerpräsident Markus Söder bleibt trotz großer Verluste stärkste Kraft, auch die SPD muss schwere Einbußen hinnehmen. Die Grünen kommen mit einem historisch starken Ergebnis auf Platz zwei, die AfD schafft klar den Sprung in den Landtag.

17:58 Gute Stimmung hingegen bei der AfD in Mammingen. Die Vorsitzende der Bundestagsfraktion Alice Weidel gönnt sich bereits ein Bier. Die AfD wird allen Umfragen zufolge erstmals in den bayrischen Landtag einziehen und das voraussichtlich mit einem zweistelligen Ergebnis. Damit wäre die AfD in 15 von 16 Landesparlamenten vertreten.

Von RND/mkr/fw/dpa