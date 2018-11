München/Berlin

Volkswagen war für Gaby und Otto Lang immer ein gemeinsamer Nenner. „In ihrem Käfer haben wir uns kennengelernt“, sagt der 67-jährige pensionierte Karstadt-Dekorateur. „Ich wollte nie eine andere Marke fahren“, sagt die resolute 66-Jährige, die noch zwei Tage in der Woche als Arzthelferin arbeitet.

Wenn das Paar aus seiner Zwei-Zimmer-Wohnung in München-Laim schaut, blickt es auf den herbstlichen Schlosspark Nymphenburg. Die beiden gehen dort gern mit den vier Enkeln spazieren. Die wohnen in der Großstadt verteilt, und die Großeltern kümmern sich gern und oft um sie, denn die Eltern arbeiten als Gastronomen. „Otto“, sagt Gaby Lang und blickt auf die Uhr, „du musst jetzt den Leopold aus der Schule abholen.“ Wenig später steigt er in den weißen VW Tiguan und fährt davon.

Frau Lang blickt am Fenster hinterher. Dann seufzt sie. „Ach, dieses Auto.“ Mit dem Vorgänger, auch ein Tiguan, hatten sie viel Ärger. Motorschaden nach vier Jahren. Der Händler bot ihnen den weißen an: Tageszulassung, Diesel der Euro-5-Norm, alles tipptopp. Das war vor vier Jahren. Als der Dieselskandal bekannt wurde, vertrauten die Langs darauf, dass Volkswagen die Sache „wie gewohnt“ im Sinne der Kunden regeln würde.

„Als ob er einen Schluckauf hatte“: Das Ehepaar Otto und Gaby Lang aus München-Laim gehört zu den Musterklägern gegen VW. Sie fahren einen Tiguan. Quelle: Thoralf Cleven

Doch es kam anders. Nach dem Software-Update vor einem Jahr stotterte der Motor plötzlich. „Als ob er einen Schluckauf hatte“, beschreibt Gaby Lang das Problem. Mehrmals mussten sie in die Werkstatt, für eine geplante Reise nach Wien war das Ehepaar auf einen Leihwagen angewiesen. Die Übernahme der Kosten lehnte VW ab. Erst Anfang dieses Jahres wurde der Fehler offenbar gefunden. Langs erhielten eine Rechnung mit der Summe 0,00 Euro für eine Kulanzreparatur. Was gemacht wurde, erfuhren sie auch auf Nachfrage nicht.

Der Tiguan der Familie Lang fährt mit dem Motor mit der Typenbezeichnung EA 189, der im Mittelpunkt eines völlig neuen Klageinstruments im deutschen Verbraucherschutz steht: der Musterfeststellungsklage. Verbraucherschützer können damit stellvertretend für viele Betroffene gegen Unternehmen klagen. Die Verbraucher selbst tragen dabei kein finanzielles Risiko. Das entsprechende Gesetz war von der Großen Koalition in ihrem Bündnisvertrag im März vereinbart und im September beschlossen worden. Seit gestern ist es in Kraft.

Der Verbraucherzentrale Bundesverband präsentiert eine Sammlung von Aktenordnern mit Anklageschriften verschiedener Landgerichte Deutschlands zum Dieselskandal bei Volkswagen. Quelle: imago stock&people

Die Premierenklage, die im konkreten Fall feststellen soll, ob die Volkswagen AG vorsätzlich und sittenwidrig Kunden geschädigt hat und schadenersatzpflichtig ist, hat der Verbraucherzentrale Bundesverband gestern noch in der Nacht per Fax beim Oberlandesgericht Braunschweig eingereicht. Grund der Eile sind Verjährungsfristen Ende des Jahres. VW hatte im September 2015 Manipulationen an Dieselmotoren einräumen müssen. US-Umweltbehörden hatten festgestellt, dass die Abgasreinigung nur bei Tests voll aktiviert war, auf der Straße lag der Ausstoß viel höher. 2,5 Millionen Autos hatte der Konzern nach dem „Dieselgate“ zurückgerufen, europaweit sollen rund 12 Millionen Kunden betroffen sein.

Gaby Lang wird der Klage beitreten. „Wir haben uns als Kunden ausgeliefert und ruhiggestellt gefühlt“, sagt sie. „Dieses Auto, das ist für uns viel Geld.“ Sie ist enttäuscht vom Konzern und von der Politik. „Ich will, dass die Wahrheit auf den Tisch kommt. Ich will ein normales Auto, das seinen Wert hat. Ich will damit in die Stadt fahren können. Und ich will, dass das Auto den Abgasnormen entspricht, ohne draufzuzahlen.“

Wie wirksam ist die neue Klage?

Andere Dieselfahrer haben sofort nach Bekanntwerden des Skandals gehandelt. Einige klagten individuell mit Fachanwälten. Andere schlossen sich Sammelklagen der Berliner Firma Financial Right oder des Hamburger Anbieters My Right an. Financial Right hat sich die Ansprüche von gut 15 000 Autobesitzern abtreten lassen und macht alle Schadensersatzforderungen in einer Klage geltend. Bei Erfolg vor dem Richter würden die einzelnen Kläger vom Schadensersatz 35 Prozent als Provision an die Anwaltsfirma zahlen. Das könnten insgesamt mehr als 100 Millionen Euro sein. My Right vertritt nach eigenen Angaben in einem ähnlichen Modell etwa 37 000 Kläger.

Für den Einzelnen wirken Anwalts- und Gerichtskosten, lange Verfahren und die Unsicherheit, tatsächlich im Recht zu sein, häufig abschreckend. Das neue Musterfeststellungsverfahren regelt, dass nicht einzelne Betroffene klagen, sondern vom Gesetzgeber qualifizierte Verbraucherverbände.

Deutsche Verbraucherschützer haben mehr als zehn Jahre um diese Musterklage gekämpft, die ihrer Ansicht nach den kollektiven Rechtsschutz in der Bundesrepublik in eine ganz neue Liga katapultiert, wie Klaus Müller, Vorstand des Verbraucherzentrale Bundesverbands (VZBV), nicht müde wird zu betonen. Justiz- und Verbraucherschutzministerin Katarina Barley (SPD) hat das Gesetz in einem für die Große Koalition ungewohnten Tempo durchgeboxt: „Mit der Eine-für-alle-Klage haben wir ein verlässliches, unbürokratisches und kostengünstiges Rechtsinstrument geschaffen, das jedem helfen kann – egal über welche Mittel er oder sie verfügt. Das ist gutes Recht“, sagt Barley selbstbewusst.

„Rechtsschutz in eine neue Liga katapultiert“: Klaus Müller, Vorstand des Verbraucherzentrale Bundesverband, hat die erste Musterklage eingereicht. Quelle: dpa

Ob das wirklich so ist und ob sich der komplexe Dieselskandal tatsächlich dafür eignet, muss sich erst noch herausstellen: Es geht um mehrere Automarken, unterschiedliche Hubraumzahlen, individuelle Laufleistungen, Gebraucht- und Neuwagen. Ursprünglich hatten die Verbraucherschützer mit den Musterklagen andere Massenschäden im Blick: Strom- oder Gaspreise, Flugausfälle, Telekommunikationstarife, Vereinbarungen mit Banken oder Versicherungen. Meist Fälle mit geringeren und vergleichbareren Schadenssummen als im Fall VW.

Es wird am Ende des Verfahrens zwar festgestellt, ob Volkswagen mit seiner Abschalteinrichtung unrechtmäßig gehandelt hat und der Konzern deshalb Schadensersatz leisten muss. Konkret muss dessen Höhe danach jedoch von jedem Kunden selbst vor einem Gericht erstritten werden. Auf Grundlage des Musterprozesses wäre das einfacher als ohne, glauben die Verbraucherschützer. Klar ist das aber nicht.

Die Musterklage ist kein Allheilmittel, warnt etwa der Hamburger Fachanwalt für Kapitalmarktrecht Peter Hahn vor übertriebenen Hoffnungen. Er sagt, das Verfahren könne nach den Erfahrungen mit dem Kapitalmusterschutzgesetz-Verfahren gegen die Deutsche Telekom AG allein mehr als fünf Jahre dauern. Bis dahin seien die Ansprüche der VW-Dieselinhaber „abgefahren“. „Das heißt, wegen des für gefahrene Kilometer in Abzug zu bringenden Nutzungswertersatzes sind sie nichts mehr wert“, so Hahn.

Gibt es einen Vergleich?

Zehntausende potenzielle Musterkläger hoffen auf einen Vergleich mit VW am Ende des Verfahrens, weil bekannt ist, dass sich der Konzern mit vielen Individualklägern geeinigt hat. Diese Hoffnung dämpft Anwalt Patrick Schroeder von der für VW arbeitenden Kanzlei Freshfields jedoch. „In Anbetracht der vielen individuellen Besonderheiten in den Fällen, in denen Kläger Ansprüche stellen, halten wir einen Vergleich im Musterfeststellungsverfahren für sehr unwahrscheinlich.“ Und was viele in der Debatte vergessen: Volkswagen bleibt trotz des Rückrufs von 2,5 Millionen Fahrzeugen dabei, nicht illegal gehandelt zu haben. Schroeder: „Es handelt sich nicht um eine unzulässige Abschalteinrichtung.“

Der Autobauer hätte den gegenteiligen Bescheid des Kraftfahrtbundesamts angreifen können. Ein Rechtsstreit hierüber hätte sich jedoch lange hingezogen und Rechtsunsicherheit sowohl für Kunden als auch für VW bedeutet, erklärt der Anwalt. „Volkswagen hat sich stattdessen dafür entschieden, den Bescheid zu akzeptieren und mit dem Kraftfahrbundesamt eine kurzfristig umsetzbare Lösung zu finden, um den Grund des Bescheids zu beseitigen.“ Inzwischen sei der Rückruf nahezu vollständig abgearbeitet und rund 98 Prozent der Fahrzeuge seien nachgerüstet worden.

Die Verbraucherschützer reklamieren dagegen die größeren Erfolgsaussichten für ihre Seite. „Wir werden VW nachweisen, dass sie manipuliert haben“, versichert VZBV-Anwalt Ralph Sauer. Es ist schwer zu beurteilen, wie Richter das sehen. Einheitlich ist die Rechtsprechung nicht. Volkswagen zufolge waren Ende Oktober 26 600 Verfahren von Dieselbesitzern gegen Händler oder Hersteller anhängig. Mehr als 7400 Urteile gab es schon.

Die beiden Kanzleien, die den Verbraucherzentrale Bundesverband vertreten, berichten von 25 000 Verfahren, die allein sie gegen VW oder Händler geführt hätten, viele erfolgreich. Laut Konzern blieben Kundenklagen vor Landgerichten überwiegend erfolglos. Oberlandesgerichte hätten in zwölf Fällen im Sinne von VW und der Händler entschieden. Der Fall eines sächsischen VW-Händlers wird Anfang nächsten Jahres vorm Bundesgerichtshof verhandelt.

Ein Verfahren kann lange dauern

Viele Anwälte halten den Beitritt zur Klage aus einem Grund für sinnvoll: Sie verhindert die Verjährung von Ansprüchen. Interessierte Verbraucher können sich jedoch erst dann in ein Klageregister beim Bundesamt für Justiz (BfJ) eintragen, wenn das Gericht die eingereichte Klage zugelassen hat. Tobias Ulbrich, der als Anwalt für den Verbraucherschutzverband arbeitet, geht davon aus, dass VW schon hier in die nächste Instanz gehen wird und letztlich der Bundesgerichtshof über die Zulässigkeit der Klage entscheiden muss. Das kann dauern. „Die Klageerhebung“, vermutet Ulbrich, „werden wir wohl erst im ersten Quartal 2019 erleben.“

Der VZBV rechnet eigentlich damit, dass spätestens Mitte November die Klage vorm OLG Braunschweig zugelassen wird und das Bundesamt umgehend den Eintrag ins Klageregister ermöglicht. Dann wären noch sechs Wochen Zeit bis zum Ende der Verjährungsfrist am 31. Dezember – doch dazwischen liegen Feiertage. Ist das zu schaffen, wenn sich die Zeit noch weiter verkürzt? „Wir sind auf alles vorbereitet“, sagte BfJ-Präsident Heinz-Josef Friehe gerade bei einer Fachtagung der SPD-Fraktion im Bundestag. „Vier Leute sind ausschließlich für die Registereintragungen da, eine Taskforce von 30 Leuten ist im Hintergrund. Wenn es eng wird, gibt’s bei uns keine Feiertage.“

In München-Laim ist nun Gaby Lang nach der Rückkehr ihres Mannes mit dem nächsten Enkel dran. Sie steigt in den Tiguan und streicht mit der rechten Hand nahezu zärtlich über das Lenkrad. „Dieses Auto“, sagt die 66-Jährige, „sollte unser letztes sein, bis wir den Führerschein abgeben. Wenn wir doch noch ein anderes brauchen, wird es definitiv kein VW.“ So klingt der bittere Abschied von einer alten Liebe.

Von Thoralf Cleven