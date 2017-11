Die Iren fürchten die Rückkehr der Gewalt

Damian McGenity, inzwischen 43, steht auf einer Wiese in der Nähe der Stadt Newry am östlichen Ende Nordirlands, ganz nah der Grenze. Die Republik Irland, der Süden der Insel, ist nur ein paar Hundert Meter entfernt. Das hohe Gras ist noch klamm von der Nacht, grün überall dort, wo es nicht von braungrauen Flatschen Kuhdung platt gedrückt ist. Still ist es hier, nur das Mampfen der 30 Kühe wird lauter, die sich neugierig dem Bauern und seinem Besucher nähern. Damals, in den Achtzigerjahren, waren allein von dieser Wiese aus fünf der Armee-Wachtürme zu sehen.

Die Türme sind Geschichte. Wie der Bürgerkrieg. Doch jetzt kommt der Brexit. Und mit ihm die Angst, dass die Gewalt zurückkehren könnte.

Dass die offene Grenze zwischen der Republik Irland im Süden und dem britischen Nordirland wieder geschlossen wird – weil hier eine neue Außengrenze der Europäischen Union entsteht, sobald Großbritannien nicht mehr zur EU gehört. Sollen die rund 30 000 Menschen, die hier täglich über Grenze pendeln, die Berufstätigen, die Schüler, die Händler, die Patienten, sollen die alle wieder Pässe vorzeigen? Und Zoll bezahlen?

Auf beiden Seiten der Grenze

Die EU fordert von London Lösungen für die irische Grenzfrage, die Regierung unter Premierministerin Theresa May sagt nur: Kriegen wir hin, die Grenze bleibt unsichtbar – und spricht von technischen Lösungen. Manche Menschen im Grenzgebiet, im Borderland, werfen der Regierung vor, dass sie mögliche Konflikte bewusst übersieht und eskalieren lassen könnte. Und dass sie den teuer erkauften Frieden zwischen Protestanten und Katholiken, zwischen königstreuen Unionisten und denen, die die Wiedervereinigung der beiden Inselteile wollen, womöglich zunichte macht.

Seit dem Karfreitagsabkommen von 1998 ist es auf beiden Seiten der Grenze fast durchweg aufwärts gegangen. Die IRA hat abgerüstet, das britische Militär ist großenteils abgezogen.

Die EU hat einigen Anteil an Frieden und Aufschwung: Sie hat Milliarden auf der Grünen Insel investiert; weil sowohl das Königreich als auch die Republik Irland EU-Mitglieder sind, ist die Grenze offen, man erkennt sie mancherorts nur noch an der sich ändernden Fahrbahnmarkierung; der Handel ist frei. Die britischen Staatsbürger im – kleineren – nördlichen Inselteil wissen das zu schätzen. 56 Prozent haben gegen den Brexit gestimmt. Umso unbegreiflicher ist ihnen die drohende neue Spaltung.

Angst und Gewalt sind den Menschen in Irland so vertraut wie das Blöken der Schafe und kalter Sprühregen. Die Engländer sicherten sich über Jahrhunderte mit Gewalt ihren Einfluss auf die katholisch geprägte Nachbarinsel, schickten Siedler, teilten die Insel 1920 in zwei Teile, sechs mehrheitlich protestantische Regionen gehören seither zum United Kingdom – die Saat für den Bürgerkrieg zwischen Republikanern und londontreuen Unionisten war gelegt. Der Konflikt eskalierte 1969, mehr als 3000 Menschen starben.

„Man muss seine Geschichte erzählen“: In Derrys Arbeiterviertel Bogside sind die Häuserwände voll mit Wandmalereien – Szenen des Widerstands der IRA gegen die Briten. Quelle: Gerd Schild

Fast jeder auf der irischen Insel kennt jemanden, der damals getötet wurde. Und viele kennen die Täter von einst. Man lebt nebeneinander, echte Aussöhnung gab es nicht. Die meisten Briten nennen die Jahre voller Blut und Bomben bis heute verharmlosend nur die „Troubles“.

Für Gleann Doherty ist das Wort „Troubles“ wie ein Spucken auf die Gräber der Opfer. Troubles, also Probleme, die habe er, wenn er mit dem Auto liegen bleibe, sagt er. Und: „Sie haben es nicht Krieg genannt, weil im Krieg Regeln gelten.“ In diesem Krieg nicht. Am 30. Januar 1972 schossen britische Spezialkräfte auf eine Demonstration der Bürgerrechtsbewegung in Derry. Gleann Dohertys Vater Patrick Doherty war der zwölfte Tote des Bloody Sunday. Gleann war sieben Monate alt.

45 Jahre danach steht Doherty am Tatort. Er zeigt auf die Bordsteinkante, dorthin, wo der Schütze stand, der in den Untersuchungsberichten als „Soldat F“ anonymisiert wurde. Dann geht er über die Straße, vorbei am Denkmal für die Toten und auf eine Reihenhaussiedlung zu. Doherty zeigt auf ein Holztor, ein gepresstes Lächeln, zwei dürre Sätze: „Hier starb mein Vater. Er wurde ermordet.“

Die Unterdrückung, gegen die sein Vater kämpfte, war für den Sohn an jedem Tag seines Lebens greifbar, sagt Gleann Doherty. Wollte er sich etwa für einen Job bewerben, dann wurde er, der Katholik, in der mehrheitlich protestantischen Stadt in Nordirland meist gar nicht erst eingeladen, weil man schon am Namen die Konfession erkannte.